Французскую горнолыжницу эвакуировали после полученной на Олимпиаде травмы

Во вторник на Олимпиаде в Пекине прошли соревнования по скоростному спуску у женщин.

Во время своей попытки 23-летняя спортсменка из Франции Камилла Черутти допустила ошибку, которая привела к падению. Спортсменка сильно кричала от боли.

В итоге соревнования на время были прерваны, горнолыжницу эвакуировали с трассы.

На данный момент нет информации о состоянии Черутти.