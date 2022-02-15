Французскую горнолыжницу эвакуировали после полученной на Олимпиаде травмы
Во вторник на Олимпиаде в Пекине прошли соревнования по скоростному спуску у женщин.
Во время своей попытки 23-летняя спортсменка из Франции Камилла Черутти допустила ошибку, которая привела к падению. Спортсменка сильно кричала от боли.
В итоге соревнования на время были прерваны, горнолыжницу эвакуировали с трассы.
На данный момент нет информации о состоянии Черутти.
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