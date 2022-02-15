Китайский сноубордист Су Имин стал олимпийским чемпионом
На Играх-2022 китайский сноубордист Су Имин завоевал золотую медаль. Его результат - 182,50 балла.
Серебро завоевал норвежец Монс Ройсланд (171,25), бронза у канадца Макса Парро (170,25).
Россиянин Владислав Хадарин не смог пройти квалификацию - он занял 19-е место.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
Валиева высказалась о скандале с допинг-пробой на Олимпиаде
Камила Валиева прокомментировала скандал, разразившийся вокруг ее имени. По словам фигуристки, она эмоционально устала после ситуации с положительной допинг-пробой и заседанием Спортивного суда. Тем не менее она счастлива представлять Россию на Играх
Россия завоевала одну медаль в десятый день Олимпиады
Российские спортсмены 14 февраля завоевали одну медаль на проходящих в Китае Олимпийских играх. В соревновании танцевальных дуэтов серебряными призерами Олимпиады стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Эта награда стала 18-й для российских спортсменов на нынешних Играх
ОКР опубликовал заявление после решения CAS по допуску Валиевой
ОКР прокомментировал решение CAS, который разрешил Камиле Валиевой выступить в женском одиночном катании на Олимпиаде. ОКР отметил важность проведения полноценного и объективного расследования ситуации. Комитет продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов