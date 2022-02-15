Норвежец Гробак стал олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье

На Олимпийских играх в Пекине норвежец Йорген Гробак завоевал золотую медаль в соревнованиях по лыжному двоеборью (прыжки с большого трамплина + гонка на 10 км).

Серебро у его соотечественника Йенса Офтебру, бронза - у японца Акито Ватабэ.

Стоит отметить, что лучшим из россиян стал Вячеслав Барков - он 41-й. Артем Галунин оказался 42-м, Самир Мастиев - 46-м.

Олимпиада в Пекине закончится 20 февраля.