Прерванный матч Бразилия - Аргентина будет доигран

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) вынес вердикт по игре квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

Матч между двумя ведущими сборными южноамериканской зоны отбора должен был состояться 5 сентября прошлого года, но был прерван уже на четвертой минуте. По мнению бразильских властей, четыре футболиста "альбиселесты" - Эмилиано Буэндия, Джованни Ло Чельсо, Эмилиано Мартинес и Кристиан Ромеро - попали в страну с нарушениями.

По решению ФИФА поединок будет доигран. Организация сама назначит дату и место, в котором пройдет встреча. Кроме того, ФИФА постановила, что отмена матча была спровоцирована недостаточно качественной работой сторон, занятых его проведением. За отмену встречи федерации футбола обеих стран заплатят по 48 тысяч евро. Кроме того, Буэндия, Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро дисквалифицированы на два матча, проводимых под эгидой ФИФА. Напомним, что Бразилия и Аргентина досрочно пробились на чемпионат мира.

Лига чемпионов

Сегодня суперматчем "Пари Сен-Жермен" - "Реал" стартует стадия 1/8 финала Лиги чемпионов.

Противостояние парижского и мадридского клубов многие эксперты называют не иначе как досрочным финалом. Интриги много. К примеру, Лионель Месси впервые сыграет против "сливочных" не в составе "Барсы". Ранее в 26 матчах против "Реала" он забил 26 мячей. Принципиальной эта дуэль будет и для Килиана Мбаппе. Еще прошлым летом форвард "ПСЖ" был близок к переходу в "Реал", но стороны тогда все же не пришли к консенсусу.

Впрочем, уже грядущим летом француз переедет в Мадрид. По последним данным, Килиан станет самым высокооплачиваемым игроком мира - его зарплата составит 50 млн евро в год.

Где будем смотреть

15 февраля, вторник,

"Матч ТВ"

22.45. "ПСЖ" (Франция) - "Реал" (Испания). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.45. "Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия). Прямая трансляция.