В Челябинске появится комплекс для картинга, дрифта и авторалли

Вторым крупным объектом, работы на котором также должны начать в 2022 году, станет лыжероллерная трасса, где проходят тренировки воспитанников спортивной школы олимпийского резерва № 5. Предполагается, что это место привлечет не только профессиональных спортсменов, но и любителей, желающих прокатиться по лыжне с ветерком и комфортом. Помимо освещенных трасс, на территории возведут крытый комплекс с раздевалками, боксы для подготовки лыжного инвентаря, полузакрытый тир. Кроме того, решено оборудовать трассы для начинающих сноубордистов.
- Будут очень интересные и востребованные объекты, - пообещал глава региона Алексей Текслер. - И мы, думаю, создадим их одними из лучших на сегодняшний день в стране.
Кстати
Ранее власти заявили о намерении организовать в северо-западной части Челябинска спортивный город (на Университетской набережной, в районе Тополиной аллеи), где разместятся три внушительных сооружения - экстрим-парк, теннисный центр и РМК-Арена. Строительство последней началось в 2021 году. Это рассчитанный на пять тысяч зрителей многофункциональный комплекс стоимостью четыре миллиарда рублей с основным манежем и тремя универсальными залами для игровых видов спорта - волейбола, баскетбола и других. С городским бором спортивный кластер свяжет велопешеходный мост через реку Миасс.