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15.02.2022 15:44
Рубрика: Спорт

В Челябинске появится комплекс для картинга, дрифта и авторалли

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 35(8683)
Власти Южного Урала поддержали проект реконструкции автоспортивного комплекса "Трасса 74", расположенного недалеко от бывшей городской свалки. Ее рекультивацию недавно завершили в областном центре. На выбранной площадке предполагается установить трибуны, оборудовать треки, полосу для парных гонок, соорудить здание технического парка. По замыслу авторов проекта, столь глобальное обновление инфраструктуры позволит включить готовый комплекс во Всероссийский реестр объектов спорта, и тогда Челябинск сможет принимать крупные автомобильные соревнования различного уровня - картинг, дрифт, драг рейсинг, автоспринт, ралли. Для мотоциклистов планируется построить отдельную трассу.

Вторым крупным объектом, работы на котором также должны начать в 2022 году, станет лыжероллерная трасса, где проходят тренировки воспитанников спортивной школы олимпийского резерва № 5. Предполагается, что это место привлечет не только профессиональных спортсменов, но и любителей, желающих прокатиться по лыжне с ветерком и комфортом. Помимо освещенных трасс, на территории возведут крытый комплекс с раздевалками, боксы для подготовки лыжного инвентаря, полузакрытый тир. Кроме того, решено оборудовать трассы для начинающих сноубордистов.

- Будут очень интересные и востребованные объекты, - пообещал глава региона Алексей Текслер. - И мы, думаю, создадим их одними из лучших на сегодняшний день в стране.

Кстати

Ранее власти заявили о намерении организовать в северо-западной части Челябинска спортивный город (на Университетской набережной, в районе Тополиной аллеи), где разместятся три внушительных сооружения - экстрим-парк, теннисный центр и РМК-Арена. Строительство последней началось в 2021 году. Это рассчитанный на пять тысяч зрителей многофункциональный комплекс стоимостью четыре миллиарда рублей с основным манежем и тремя универсальными залами для игровых видов спорта - волейбола, баскетбола и других. С городским бором спортивный кластер свяжет велопешеходный мост через реку Миасс.

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