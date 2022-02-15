Российские конькобежки поспорят за бронзу командной гонки преследования

Женская сборная России по конькобежному спорту выступит в бронзовом финале в командной гонке преследования на Олимпиаде.

За Россию в этом виде программы выступают Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина. В полуфинале соревнований россиянки соперничали с Японией.

Увы, наши спортсменки уступили 6,99 секунды. Японки в финале, россиянки поспорят за бронзу.

Соперник по бронзовому забегу определится позже.