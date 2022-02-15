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15.02.2022 09:51

Российские конькобежки поспорят за бронзу командной гонки преследования

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Женская сборная России по конькобежному спорту выступит в бронзовом финале в командной гонке преследования на Олимпиаде.

За Россию в этом виде программы выступают Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина. В полуфинале соревнований россиянки соперничали с Японией.

Увы, наши спортсменки уступили 6,99 секунды. Японки в финале, россиянки поспорят за бронзу.

Соперник по бронзовому забегу определится позже.

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