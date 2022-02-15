Стали известны составы сборных России на командные спринты в лыжных гонках
Определены составы мужской и женских сборных России по лыжным гонкам на командный спринт на Олимпиаде в Пекине.
Соревнования по командному спринту классическим стилем состоятся в среду, 16 февраля. В составе мужской команды выступят двукратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов и бронзовый призер в спринте Александр Терентьев.
В женской команде опытные Юлия Ступак и Наталья Непряева.
Из-за холодов начало соревнований сдвинуто на более ранний срок. Полуфиналы у женщин начнутся в 10:15 по московскому времени, а финал - в 12:15. Полуфиналы у мужчин стартуют в 11:15, финал в 12:45.
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