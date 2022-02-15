Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
13:00
Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
13:55
Лыжное двоеборье
Финальный вид - гонка преследования 10 км
15:10
Керлинг
Мужчины. Россия - Канада. Предварительный этап
15:10
Бобслей
Мужчины. Экипажи-двойки. Третий и четвертый заезды
15.02.2022 15:03

Стали известны составы сборных России на командные спринты в лыжных гонках

Текст: Максим Домчев
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Определены составы мужской и женских сборных России по лыжным гонкам на командный спринт на Олимпиаде в Пекине.

Соревнования по командному спринту классическим стилем состоятся в среду, 16 февраля. В составе мужской команды выступят двукратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов и бронзовый призер в спринте Александр Терентьев.

В женской команде опытные Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Из-за холодов начало соревнований сдвинуто на более ранний срок. Полуфиналы у женщин начнутся в 10:15 по московскому времени, а финал - в 12:15. Полуфиналы у мужчин стартуют в 11:15, финал в 12:45.

Мужская сборная России по биатлону упустила победу в эстафете на Олимпиаде
Александр Логинов: Латыпов - молодец. Надо порадоваться бронзе

Александр Логинов: Латыпов - молодец. Надо порадоваться бронзе

Биатлонист Александр Логинов заявил, что его партнеру по команде Эдуарду Латыпову было сложно стрелять на заключительном рубеже в эстафете на Олимпиаде. "Я сам все это знаю, потому что сам проходил. Надо просто порадоваться этой бронзе", - отметил он

Эдуард Латыпов: Были слезы. А как еще держать это в себе?

Эдуард Латыпов: Были слезы. А как еще держать это в себе?

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов рассказал, что у него были слезы после финиша в эстафетной гонке на Олимпиаде. Российская команда лидировала в эстафете до последней стрельбы, однако Латыпов ушел на два штрафных круга и финишировал третьим

Российские конькобежцы завоевали серебро в командной гонке преследования

Российские конькобежцы завоевали серебро в командной гонке преследования

Российские конькобежцы завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в командной гонке преследования. В составе нашей команды выступали Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Эта медаль стала 20-й для российских спортсменов на Олимпиаде

Юрий Каминский о промахах Латыпова: Для Эдика это трагедия

Юрий Каминский о промахах Латыпова: Для Эдика это трагедия

Исход мужской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине является трагедией для российского биатлониста Эдуарда Латыпова. Такое мнение журналистам высказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский