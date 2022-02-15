Врач-травматолог Костенко назвал разрушающие кости продукты и напитки

Здоровье опорно-двигательного аппарата человека во многом зависит от кальция и витамина Д, являющихся строительным материалом для костей. Увы, но с возрастом или из-за неправильного образа жизни кости человека становятся хрупкими, могут появиться серьезные проблемы со здоровьем.

Как сообщил aif.ru заведующий отделением травматологии и ортопедии клинико-диагностического центра "Мединцентр" Юрий Костенко, при нарушении режима питания, систематических перекусах "на ходу" или частом употреблении фастфуда может возникать дефицит витаминов и минеральных веществ. В результате кости становятся тонкими.

Особую опасность представляют сладкие газированные напитки, содержащие большое количество ортофосфорной кислоты. При регулярном употреблении газировки кальций может вымываться из костей. А входящие в состав фастфуда или кондитерских изделий траснжиры могут стать причиной формирования патогенной микрофлоры и плохой усвояемости отвечающего за формирование костной ткани витамина К2.

Представляет опасность избыточное употребление кофе. Кофеин имеет мочегонный эффект, и при употреблении большого количества кофе происходит вымывание из организма кальция. Врач рекомендует здоровому человеку выпивать не более 2-3 чашек кофе в день.

Для профилактики остеопороза Юрий Костенко советует не только правильно питаться, но и вести активный образ жизни, так как организм реагирует на отсутствие мышечной нагрузки уменьшением костной массы.

"Пешие прогулки, катание на коньках или лыжах - занимайтесь теми видами, которые нравятся, но с соблюдением правильной техники и учетом индивидуальных особенностей", - говорит травматолог.