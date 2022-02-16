Фристайлист Илья Буров вышел в главный финал Олимпиады

Российский фристайлист Илья Буров пробился в главный финал соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде. Для продолжения борьбы за медали участникам турнира нужно было попасть в топ-6.

В своей попытке Илья получил оценку 129,50 балла. На данный момент - это лучший результат среди всех претендентов. Еще один россиянин Станислав Никитин (119,00) в топовую шестерку не попал. А чуть ранее наш соотечественник Максим Буров не сумел пройти квалификацию.

Отметим, что главный финал состоится сегодня.