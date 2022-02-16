"Интер" примет "Ливерпуль" в плей-офф главного еврокубка по футболу

В Лиге чемпионов пройдут очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Главная афиша среды, 16 февраля, - противостояние "Интера" и "Ливерпуля". В параллельной встрече австрийский "Зальцбург" примет "Баварию".

- Мне пришлось ждать 54 года, чтобы впервые сыграть на "Сан-Сиро", а теперь это будет дважды за три месяца, так что я счастлив попасть на миланцев! - не скрывал своих эмоций главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после жеребьевки плей-офф.

В групповой стадии "красные" успешно съездили на "Сан-Сиро", хотя к тому поединку они уже досрочно вышли в следующую стадию, в то время как "Милан" обязан был побеждать для продолжения борьбы в еврокубках. Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, "Ливерпуль" оказался сильнее (2:1), став третьей командой вместе с "Аяксом" и "Баварией", выигравшей все шесть встреч в группе.

Подопечные Клоппа вообще проводят очень сильный сезон: "красные" бьются в Кубке Англии, вышли в финал Кубка английской лиги, не отпускают от себя далеко лидера чемпионата страны "Манчестер Сити" и считаются одним из фаворитов Лиги чемпионов. Безусловно, главная заслуга во всех этих успехах принадлежит Клоппу. "Мерсисайдцы" попадают в ЛЧ пятый раз подряд, и все под руководством немецкого специалиста. При этом в последних двух розыгрышах турнира Мохаммед Салах и компания не смогли добраться даже до полуфинала: в 2020 году они уступили в 1/8 финала "Атлетико", год спустя - в четвертьфинале "Реалу".

Рассуждая о шансах на победу в Лиге чемпионов, Клопп отметил: просто его футболистам точно не будет. "Таков путь "Ливерпуля" - легко никогда не бывает, так что давайте пробовать. Получилась настоящая лигочемпионская пара - "Интер" очень силен. Конечно, это сложный жребий, определенно. Они являются одними из лидеров итальянского футбола, и этим все сказано", - отметил Клопп.

"Интер" - "Ливерпуль" - одна из двух пар в 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой встретятся команды, побеждавшие ранее в турнире

К слову, дуэль "Интера" с "Ливерпулем" - одно из двух противостояний 1/8 финала текущего сезона, в котором друг с другом будут соперничать бывшие обладатели Лиги чемпионов (другая такая пара - "Бенфика" - "Аякс"). При этом ранее пути этих клубов пересеклись лишь пять раз.

Если говорить об "Интере", то последние полтора сезона миланцы стали грозной силой: в прошлом году они впервые за 11 лет завоевали чемпионский титул. Интересно, что "Интер" - последний победитель Лиги чемпионов из Италии (2010 год). С тех пор "сине-черные", мягко скажем, не блещут в еврокубках. Достаточно отметить, что команда выступает в плей-офф ЛЧ в 11-й раз, но впервые аж за десять лет.

- Мы знаем, что нас ждет в матчах с англичанами. Нужно будет все время интенсивно работать, потому что они играют в скоростной и силовой футбол. В моем списке клубов, которых хотелось бы избежать, "Ливерпуль" стоял на первом месте. Однако мы постараемся подготовиться наилучшим образом, - заявил рулевой "Интера" Симоне Индзаги.

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В отличие от пары "Интер" - "Ливерпуль" в противостоянии "Зальцбурга" и "Баварии" фаворит очевиден. Но мюнхенцы, несмотря на всю свою мощь, порой непостижимым образом оступаются, как это было на выходных в выездном матче с "Бохумом". Ведя 1:0, "Бавария" еще в первом тайме пропустила аж четыре мяча и в итоге потерпела сенсационное поражение - 2:4. На позициях в Бундеслиге это не сказалось, поскольку команда Юлиана Нагельсманна продолжает лидировать с шестиочковым отрывом от дортмундской "Боруссии", однако к игре в Австрии мюнхенцы подходят не в лучшем настроении.

- Мы очень плохо выглядели до перерыва, наш план не сработал. В перерыве в раздевалке я не кричал и никого не ругал. Думаю, каждый из ребят понимал, что они выступили не лучшим образом. Впереди Лига чемпионов, так что нам надо собраться, - сказал Нагельсманн.

Как уже было подчеркнуто ранее, "Бавария" безусловный фаворит противостояния с "Зальцбургом". Помимо прочего в пользу немецкой команды говорит еще и история официальных встреч: в групповой стадии Лиги чемпионов в 2020 году мюнхенцы дважды обыграли "быков" (3:1 дома и 6:2 на выезде).

Но недооценивать своего соперника Роберту Левандовски и компании точно не стоит. "Зальцбург" - первый австрийский клуб, пробившийся в плей-офф Лиги чемпионов. В групповом раунде нынешнего розыгрыша соревнований "быки" заняли второе место, обыграв на своем поле действующего чемпиона Франции "Лилль" (2:1) и набрав четыре очка в двух поединках против одной из ведущих испанских команд "Севильи" (1:1 и 1:0).

Отметим, что накануне в Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/8 финала: результаты встреч "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Реал" (Испания) и "Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия) стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Ну а в четверг питерский "Зенит" первым из российских клубов проведет официальный матч в наступившем году: в первом стыковом поединке за право участия в 1/8 финала Лиги Европы подопечные Сергея Семака примут одного из лидеров испанской Примеры "Бетис".

- До жеребьевки я говорил, что есть несколькоклуба, которые выделяются на общем фоне, - это "Наполи", "Реал Сосьедад" и "Бетис". Нам попался очень непростой соперник. С испанцами всегда тяжело играть, учитывая их техническое оснащение, контроль мяча, так что жребий оказался не самым удачным, - полагает главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Где будем смотреть

16 февраля, среда,

"Матч ТВ"

22.45. Лига чемпионов. "Интер" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.45. Лига чемпионов. "Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Германия). Прямая трансляция.

17 февраля, четверг,

"Матч ТВ"

20.15. Лига Европы. "Зенит" (Россия) - "Бетис" (Испания). Прямая трансляция.

С места события

Санкт-Петербург готов к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА, который состоится здесь 28 мая 2022 года. Такой вывод сделали эксперты из УЕФА, проинспектировавшие состояние стадиона, где будет проходить матч, и прилегающие к нему инфраструктурные сооружения. Отдельно было оценено качество покрытия поля "Газпром Арена".

Как отметил глава организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин, подготовка к игре идет по плану.

- Пожаловаться или сообщить о проблемах вам не можем, потому что крупных вызовов нет, - сказал он журналистам. - Наши коллеги из УЕФА полностью удовлетворены ходом подготовки покрытия. Все площадки в городе официально подтверждены, необходимые соглашения с гостиницами подписаны, дальше нас ожидает обычная техническая работа.

Он заверил, что все обязательства по безопасности, транспорту, остальным аспектам по подготовке к финалу и федеральными властями, и Петербургом будут выполнены в полном объеме.

Это важное заявление, поскольку гостей в городе ожидается много. Об этом свидетельствует уже начавшийся ажиотаж вокруг билетов. И это несмотря на то, что сами продажи еще не начались. Напомним, вместимость стадиона на Крестовском острове составляет 63 026 зрителей.

О большом общественном интересе к мероприятию свидетельствует еще и тот факт, что заявки на волонтерскую работу на матче прислали 5700 человек. Это в девять раз больше, чем необходимо. Интерес к волонтерству проявили не только соотечественники, заявки пришли из 80 стран. Таким образом среди волонтеров будет представлен практически каждый язык мира, включая хинди и суахили.

- Город готовится принять до 40 тысяч гостей, - сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. - Будет задействован дополнительный терминал аэропорта Пулково. Определены и места сбора болельщиков. Это парк "300-летия" и спортивный комплекс "Юбилейный".

На следующий день после финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге будут отмечать еще одно знаменательное событие - День города. Таким образом, фестиваль болельщиков Лиги плавно перетечет в общегородской праздник.

Подготовила Инесса Суворова, Санкт-Петербург