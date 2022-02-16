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16.02.2022 11:21

Лыжницы Ступак и Непряева вышли в финал командного спринта

Текст: Артур Нанян
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева пробились в финал командного спринта на зимней Олимпиаде в Пекине. Наши девушки показали лучший результат в своем полуфинале (23 минуты 0,4 секунды).

В финал гонки выходят по четыре лучшие сборные из каждого полуфинала, а также две самые быстрые команды, не попавшие в число четырех сильнейших. Второе место во втором полуфинале заняла Финляндия, третье - Швеция, четвертое - Норвегия.

В финале выступят Россия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Австрия, США, Германия, Швейцария, Польша и Франция. Начало - сегодня в 12:15 по московскому времени.

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