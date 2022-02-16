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16.02.2022 15:41

Майгуров рассказал о состоянии Латыпова после упущенного золота в эстафете

Текст: Артур Нанян

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поведал о состоянии Эдуарда Латыпова после того, как тот упустил золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"После финиша у нас был разговор. Он нормально воспринял ситуацию. Ребята его подбодрили, надо отдать им должное. Все понимают, что на последнем этапе такое может случиться с каждым", - передают слова Майгурова с места событий корреспонденты "РГ".

По мнению Виктора Викторовича, "Латыпов не справился с нервами".

"Эдик молодой спортсмен, буквально второй сезон показывает достойные результаты. Наверное, попал в порыв, заволновался, не смог справиться с нервами. Но, уверен, что он еще покажет себя. Думаю, у него впереди долгая спортивная жизнь", - отметил президент СБР.

Также Майгуров поделился своими ожиданиями перед масс-стартами: "Перед Играми я говорил, что мы способны претендовать на медали в каждой гонке. Это не были пустые слова. Олимпиада это и показывает. У ребят, наверное, было больше возможностей. У девчонок, возможно, меньше. Но они реализовали то, что могли. Конечно, есть куда стремиться, конечно, хочется золота. Для спортсменов в первую очередь. Ведь для кого-то это могут быть последние Игры. В масс-стартах еще поборемся".

Напомним, что сегодня российские биатлонистки (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Светлана Миронова) выиграли серебряные медали в эстафете.

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