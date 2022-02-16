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16.02.2022 13:28

Никита Гусев: Могу играть лучше

Текст: Илья Соболев (Пекин)

Сборная России одержала победу над Данией - 3:1 и вышла в полуфинал олимпийского хоккейного турнира в Пекине. В двух голах нашей команды поучаствовал Никита Гусев. После матча он подвел его итоги.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Вадим Шипачев: Никак не можем найти свою игру

Никита Гусев: Такая немного нервная игра. Вроде первый период начали очень хорошо. Не давали создавать им моменты, но, правда, и сами не могли забить. Потом пропустили этот гол. Это немного надломило нас. Но затем вернулись к своей игре, и с каждым периодом действовали все лучше.

В первом периоде соотношение по броскам было 18-1…

Никита Гусев: В этом-то и вся проблема. Хорошо играли, но никак не могли забить. И на нас это, наверное, давило.

Не думали, что можем упустить победу?

Никита Гусев: Не, у меня таких мыслей не бывает.

У вас уже пять голевых передач в двух матчах. Нащупали свою игру

Никита Гусев: Могу лучше, скажу так. Главное, команда выигрывает, идем дальше.

Что скажете про свой обрез, после которого датчане убежали в опаснейшую контратаку?

Никита Гусев: Дал немного интрижки.

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