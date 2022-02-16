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16.02.2022 22:16

В Сочи призеру Игр-2022 Ирме Махине подарили две квартиры

Сочинка Ирма Махиня завоевала "серебро" в командном микст-турнире по прыжкам с трамплина на Олимпиаде в Пекине. Для местных жителей символично, что серебряная медаль завоевана 7 февраля, в восьмую годовщину открытия Олимпийских игр в Сочи.
Текст: Ирина Белова (Сочи)
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8684)

Отметим, что это первая награда в этом виде спорта в современной истории России. Единственную награду, золотую олимпийскую медаль, завоевал советский спортсмен Владимир Белоусов еще в 1968 году. Это первая медаль спортсменки из Сочи, выросшей и тренировавшейся на объектах олимпийского наследия Игр 2014 года.

- За Ирму Махиню болел весь город, вся Кубань и лично губернатор Вениамин Иванович Кондратьев, - рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский. - По поручению главы региона местные власти продумали, как улучшить жилищные условия для спортсменки. Для Ирмы и ее семьи новое жилье выделят в городской черте.

Спортсменке уже вручили сер тификаты на две квартиры. Дело в том, что Ирма Махиня воспитывается в многодетной семье, у нее шесть братьев и сестер и они ютятся в двух комнатах общежития.

- Я очень рада, невероятно, такой подарок, такие эмоции! - растрогалась Ирма. - Абсолютно уверена, что в нашем городе спорт и дальше будет активно развиваться. У нас всегда растили чемпионов.

Ирма Махиня - воспитанница спортивной школы N 14. Свою спортивную карьеру участница олимпийской сборной начала с гимнастики, затем перешла в прыжки с трамплина. С 2017 года она тренируется в Центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

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