Российские пары фигуристов выступят последними в короткой программе на Олимпиаде

Российские фигуристы представят короткую программу в парном катании на зимних Олимпийских играх в Пекине в последней группе.

Чемпионы нынешних Игр в командных соревнованиях, действующие чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина/Александр Галлямов получили 16-й стартовый номер, Евгения Тарасова/Владимир Морозов - 18-й, а Александра Бойкова/Дмитрий Козловский - последний, 19-й.

Напомним, что соревнования в парном катании стартуют в пятницу. Начало - в 13.30 по московскому времени.