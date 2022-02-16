16.02.2022 14:42
Российские пары фигуристов выступят последними в короткой программе на Олимпиаде
Российские фигуристы представят короткую программу в парном катании на зимних Олимпийских играх в Пекине в последней группе.
Чемпионы нынешних Игр в командных соревнованиях, действующие чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина/Александр Галлямов получили 16-й стартовый номер, Евгения Тарасова/Владимир Морозов - 18-й, а Александра Бойкова/Дмитрий Козловский - последний, 19-й.
Напомним, что соревнования в парном катании стартуют в пятницу. Начало - в 13.30 по московскому времени.