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16.02.2022 14:42

Российские пары фигуристов выступят последними в короткой программе на Олимпиаде

Текст: Артур Нанян
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российские фигуристы представят короткую программу в парном катании на зимних Олимпийских играх в Пекине в последней группе.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Чемпионы нынешних Игр в командных соревнованиях, действующие чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина/Александр Галлямов получили 16-й стартовый номер, Евгения Тарасова/Владимир Морозов - 18-й, а Александра Бойкова/Дмитрий Козловский - последний, 19-й.

Напомним, что соревнования в парном катании стартуют в пятницу. Начало - в 13.30 по московскому времени.

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