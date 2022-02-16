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16.02.2022 16:16

Сборная России стала четвертой в мужской эстафете в шорт-треке

Текст: Артур Нанян
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Сборная России не смогла попасть в призеры по итогам эстафеты на дистанции 5000 метров программы шорт-трека зимней Олимпиады.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фристайлист Буров завоевал бронзу на Олимпиаде в Пекине

Наша команда, которую представляли Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Павел Ситников и Константин Ивлиев, заняла четвертое место. Победу одержали канадцы, серебряные медали достались Южной Корее, а тройку лидеров замкнули итальянцы.

Чуть ранее российские шорт-трекистки Анна Вострикова и Софья Просвирнова не сумели пройти в финал на дистанции 1500 метров. Просвирнова с результатом 2 минуты 22,546 секунды финишировала пятой в первом забеге, а Анна заняла седьмую позицию в третьем полуфинале. Еще одна наша соотечественница - Екатерина Ефименкова - сошла с дистанции в четвертьфинале.

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