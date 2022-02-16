Сборная России стала четвертой в мужской эстафете в шорт-треке

Сборная России не смогла попасть в призеры по итогам эстафеты на дистанции 5000 метров программы шорт-трека зимней Олимпиады.

Наша команда, которую представляли Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Павел Ситников и Константин Ивлиев, заняла четвертое место. Победу одержали канадцы, серебряные медали достались Южной Корее, а тройку лидеров замкнули итальянцы.

Чуть ранее российские шорт-трекистки Анна Вострикова и Софья Просвирнова не сумели пройти в финал на дистанции 1500 метров. Просвирнова с результатом 2 минуты 22,546 секунды финишировала пятой в первом забеге, а Анна заняла седьмую позицию в третьем полуфинале. Еще одна наша соотечественница - Екатерина Ефименкова - сошла с дистанции в четвертьфинале.