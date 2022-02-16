Украинскую лыжницу временно отстранили от Олимпиады из-за допинга
Украинская лыжница Валентина Каминская временно отстранена от участия в зимних Олимпийских играх в Пекине из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного агентства тестирования (ITA).
В допинг-пробе Каминской были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест был сдан 10 февраля на Олимпиаде. Спортсмена проинформирована о результате допинг-пробы
В Пекине Каминская заняла 70-е место в спринте, 79-е в гонке с раздельным стартом и 18-е в составе эстафетной команды.
Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпиады
Сборная России по хоккею в полуфинале Олимпиады сыграет со Швецией. Это стало известно после того, как скандинавы одержали победу над Канадой со счетом 2:0. Встреча Россия - Швеция состоится 18 февраля. Начало - в 16:10 по московскому времени