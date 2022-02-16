Украинскую лыжницу временно отстранили от Олимпиады из-за допинга

Украинская лыжница Валентина Каминская временно отстранена от участия в зимних Олимпийских играх в Пекине из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного агентства тестирования (ITA).

В допинг-пробе Каминской были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест был сдан 10 февраля на Олимпиаде. Спортсмена проинформирована о результате допинг-пробы

В Пекине Каминская заняла 70-е место в спринте, 79-е в гонке с раздельным стартом и 18-е в составе эстафетной команды.