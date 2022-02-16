Вяльбе о Большунове и Терентьеве: Не нужно делать сенсацию там, где ее нет

Этой бронзе надо радоваться или расстраиваться?

Елена Вяльбе: Почему надо расстраиваться? С учетом того, что есть медаль, не надо огорчаться.

Говорилось, что в мужском спринте у нас чуть ли не самые высокие шансы за последнее время взять золото…

Елена Вяльбе: Серьезно? Если бы мы бежали в первом полуфинальном забеге, об этом еще можно было бы задуматься, но когда я увидела, что мы бежим во втором… Там 20 минут между. Невозможно восстановиться за такое время.

Падение Терентьева в полуфинальном забеге сильно сказалось?

Елена Вяльбе: Забудьте про это падение. Весь забег там был нехороший. Некоторые как дураки начинали молотить. Они и выиграли у первого забега 18 секунд, это же ненормально. В итоге, те, кто дергались, никуда не попали, а остальные хоть и вышли, но наелись.

Юрий Бородавко (тренер сборной России - прим. "РГ") сказал, что на результаты командного спринта повлияла усталость спортсменов…

Елена Вяльбе: Все, кто здесь не одну гонку пробежали, все просели. И шведки - не такие красавицы. Вы видите. Проявили себя те, кто больше отдыхал. Вот Вальнес показал себя во всей красе.

Немки вас удивили своей победой?

Елена Вяльбе: Я думаю те, кто следят за мной, не раз читали, что я включала немок в число фаворитов. Они на Олимпиаде в этом году выше всех похвал.

После финиша Александра Терентьева Большунов к нему не подошел. Норвежцы сделали из этого историю. Вспомнили, как на чемпионате мира в той же дисциплине он не пожал руку Глебу Ретивых, с которым тогда бежал в команде… Нужно тут вообще искать какую-то историю?

Елена Вяльбе: Вообще не стоит. Они дружат. И с Глебом у них хорошие отношения. Тут мороз, Саша еще не переоделся, ушел сразу переодеваться. Вот вы все ищите гадости. И не нужно делать из того, что нет, сенсацию.

Как относитесь к тому, что соревнования проводятся в такой лютый мороз?

Елена Вяльбе: Ну что делать, мы же не легкой атлетикой занимались.