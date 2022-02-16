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16.02.2022 13:30

Войнов: У нас уже столько раз сердце екало. Стараемся держать себя в руках

Сборная России по хоккею обыграла Данию со счетом 3:1 и вышла в полуфинал олимпийского турнира. Одним из героев матча стал Вячеслав Войнов, который и заброшенной шайбой отличился и сэйв сделал в моменте, когда вратарь команды Иван Федотов ничем уже не мог помочь. После игры Войнов прокомментировал этот момент.
Текст: Илья Соболев (Пекин)

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Фото: Antonin THUILLIER / AFP
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Вячеслав Войнов: Много создали, но не забили. Много дали сделать сопернику. Вратарь выручил нас.

Вспомните, как отразили шайбу в воротах?

Вячеслав Войнов: Да это все в доли секунды происходило. Произошла небольшая ошибка, пытался занять место в воротах.

Вы с Никитой Нестеровым два защитника, которые отличились…

Вячеслав Войнов: У Нестерова это было пять на пять, у меня - в большинстве. На самом деле таких голов мы должны забивать намного больше. К сожалению, пока не все получается.

Ваши оба гола были забиты верхом…

Вячеслав Войнов: Разбирали вратаря. Говорили о том, что он "берет" весь низ. И нужно стараться бросать верхом.

Не екнуло сердце, когда в третьем периоде датчане убежали к нашим воротам два в одного?

Вячеслав Войнов: У нас уже столько раз на этом турнире екало сердце, что стараемся держать себя в руках. Идем вперед.

Что ответите тем, кто скажет, мол, возились с какими-то датчанами?

Вячеслав Войнов: На этом турнире все соперники сильные. Готовимся ко всем одинаково. Пока не все получается.

Есть разница по уровню хоккея с предыдущей Олимпиадой в Пхенчхане?

Вячеслав Войнов: Мне кажется, что есть. Здесь команды более сбалансированные. Уровень повыше, нет явных аутсайдеров.

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