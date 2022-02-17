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Командные соревнования. Второй, финальный вид - лыжная гонка, эстафета 4х5 км
17.02.2022 10:17

Биатлонистка Казакевич вышла на старт эстафеты в день похорон отца

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская биатлонистка Ирина Казакевич выступила в эстафетной гонке на Олимпиаде в день похорон отца.

Об этом рассказала мама спортсменки Ольга Казакевич.

"Я очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Олимпиады. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться", - приводит слова Ольги Казакевич Матч ТВ.

В среду женская сборная России стала второй в эстафете, уступив лишь команде Швеции. Казакевич выступала на первом этапе, далее в гонку ушли Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

18 февраля Ирина Казакевич примет участие в масс-старте на 12,5 км.

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