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Ольга Фаткулина: И тогда я подумала, почему конькобежный спорт, почему не керлинг?

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Для нашего знаменосца, серебряного призера Сочи-2014 в конькобежном спорте Ольги Фаткулиной Олимпийские игры-2022 сложились не слишком удачно. На то есть объективные причины. О них спортсменка откровенно и размашисто рассказала после соревнований на дистанции 1000 м, где она стала 13-й.

Ольга Фаткулина: Я загадала эту Олимпиаду и на - получила. Словила корону. А после нее еще и ангина прилетела мне. Месяц назад только встала на лед. Плакала, писала тренеру: дорогой Сергей Константинович, прошу прощения, что я вас подвела и теперь не смогу исполнить то, во что мы верили, над чем работали, во что вкладывались.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Было понятно, что тут "добрый вечер". Думала, ну все - это фиаско. Но я за месяц, если честно, очень спрогрессировала, набрала форму, поймала кондицию тела. Для меня было показательно, что я за месяц смогла адаптироваться. Горжусь тем, что я молодец и в позитивном моменте. Жалко, что так случилось, но это спорт.

Поэтому не хватило сил на "тысяче"?

Ольга Фаткулина: Последние 300 метров, я, ребят, реально не помню. Я просто в аду была каком-то. Это было что-то самое тяжелое за последнее время. У меня такие ощущения были только летом, когда ты готовишься, доезжаешь на велосипеде в гору 30-минутный подъем и просто уже на соплях в полуобморочном состоянии. Но ты доезжаешь, потому что на велосипеде и должен баланс ловить. Вот так в полуобморочном состоянии я доезжала сегодня. Это было очень жестко.

Вы потом долго не могли подняться…

Ольга Фаткулина: У меня свело дыхательную систему, не проходил воздух, я боялась потерять сознание. А потом постепенно онемело туловище. Я понимала, что мне надо встать, чтобы кровь начала работать и отпустило мышцы. И вот тут начался самый сложный момент: когда тело свело, а надо начать двигаться. Но я тогда подумала. Ох уж этот конькобежный спорт! Почему не керлинг? Почему не керлинг?

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