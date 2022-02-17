Ольга Фаткулина: И тогда я подумала, почему конькобежный спорт, почему не керлинг?
Ольга Фаткулина: Я загадала эту Олимпиаду и на - получила. Словила корону. А после нее еще и ангина прилетела мне. Месяц назад только встала на лед. Плакала, писала тренеру: дорогой Сергей Константинович, прошу прощения, что я вас подвела и теперь не смогу исполнить то, во что мы верили, над чем работали, во что вкладывались.
Было понятно, что тут "добрый вечер". Думала, ну все - это фиаско. Но я за месяц, если честно, очень спрогрессировала, набрала форму, поймала кондицию тела. Для меня было показательно, что я за месяц смогла адаптироваться. Горжусь тем, что я молодец и в позитивном моменте. Жалко, что так случилось, но это спорт.
Поэтому не хватило сил на "тысяче"?
Ольга Фаткулина: Последние 300 метров, я, ребят, реально не помню. Я просто в аду была каком-то. Это было что-то самое тяжелое за последнее время. У меня такие ощущения были только летом, когда ты готовишься, доезжаешь на велосипеде в гору 30-минутный подъем и просто уже на соплях в полуобморочном состоянии. Но ты доезжаешь, потому что на велосипеде и должен баланс ловить. Вот так в полуобморочном состоянии я доезжала сегодня. Это было очень жестко.
Вы потом долго не могли подняться…
Ольга Фаткулина: У меня свело дыхательную систему, не проходил воздух, я боялась потерять сознание. А потом постепенно онемело туловище. Я понимала, что мне надо встать, чтобы кровь начала работать и отпустило мышцы. И вот тут начался самый сложный момент: когда тело свело, а надо начать двигаться. Но я тогда подумала. Ох уж этот конькобежный спорт! Почему не керлинг? Почему не керлинг?
Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпиады
Сборная России по хоккею в полуфинале Олимпиады сыграет со Швецией. Это стало известно после того, как скандинавы одержали победу над Канадой со счетом 2:0. Встреча Россия - Швеция состоится 18 февраля. Начало - в 16:10 по московскому времени