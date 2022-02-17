Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе посвятил золото любимой девушке

История успеха французского биатлониста Кентена Фийон-Майе растрогала многих. Потому что это был не просто звездный час 29-летнего спортсмена, который до Олимпиады-2022 никогда не выигрывал личные гонки даже на чемпионатах мира.

"Выстрелить" в Пекине помогли не только и не столько работа, целеустремленность, вера в собственные силы или счастливый случай. Когда Кентен бежал к медалям, им двигала любовь. Золото в индивидуальной гонке он посвятил своей девушке. Она смогла победить рак и вдохновила парня на спортивный подвиг.

- В голове все время сидела мысль, что золото - моя главная цель. Честно признаюсь, это давило. Но моя победа в индивидуальной гонке - просто фантастика. Я не думал, что с двумя промахами останусь на первом месте, но ходом чувствовал себя прекрасно и продолжал выкладываться на все сто процентов. И моя детская мечта стала реальностью, - сказал биатлонист. - Олимпийское золото будет хорошим подарком для моей девушки. Я хочу сказать спасибо Лидии, потому что она многим пожертвовала ради меня, была для меня примером.

О диагнозе Лидии стало известно осенью 2017 года, как раз накануне Игр в Пхенчхане. Сосредоточиться на биатлоне в тот период Фийон-Майе было сложно. На Олимпиаде в Корее Кентен принял участие в трех личных гонках и не попал в состав эстафет. Лучшим результатом было 29-е место в масс-старте. "Я действительно просто хочу стереть из памяти все соревнования в Пхенчхане, - говорил тогда француз. - Худшие дни, было очень тяжело. Ведь на кону была уже не Олимпиада, а жизнь девушки. Планы на сезон, настрой - все поменялось. Помню, как после этапа Кубка мира я приехал к ней больницу. Она выглядела уставшей и подавленной настолько, что не могла пошевелиться".

И все же Лидия нашла в себе силы бороться с болезнью и не дала опустить руки Кентену, которого эта ситуация сильно подкосила эмоционально. Она твердила: "Ты вложил столько усилий, столько трудился, ты должен продолжать". А он после очередной неудачной гонки со слезами на глазах просил прощения. Фийону-Майе потребовалось время, чтобы собраться с силами, с мыслями, но он воспрянул духом и решил во что бы то ни стало сделать красивое посвящение возлюбленной. В Пекине это получилось в полной мере. Кентен Фийон-Майе стал третьим спортсменом в истории Франции, которому удалось завоевать пять медалей на одной Олимпиаде. На его счету два золота (индивидуальная гонка и преследование) и три "серебра" (эстафета, смешанная эстафета и спринт).

Да, это история со счастливым финалом. После Олимпиады 2018 года Лидия успешно прошла курс химиотерапии, и ее состояние постепенно улучшилось. Кентен исполнил свою олимпийскую мечту. Каждый раз после гонки, когда он рассказывал журналистам о золоте или серебре, это был разговор не только о пути в спорте, но о линии жизни. Или в его случае Лидии жизни.

Другое сердце разбито

В биатлоне - уже в режиме реального времени - разыгралась еще одна спортивная драма, связанная со здоровьем спортсменки. Во время гонки преследования на последнем круге "выключило" норвежку Ингрид Ландмарк Тандревольд, в итоге упустившую медаль. Но сейчас не об этом. У Ингрид уже пару раз случались полуобморочные состояния по ходу соревнований. Звучали диагнозы - мерцательная аритмия, нарушение ритма сердца. Хотя обследование ничего не выявило. Впрочем, когда форс-мажор происходит на Олимпиаде, это привлекает гораздо больше внимания и имеет куда больший резонанс. А кадры с финиша, когда Тандревольд рухнула лицом в снег и, кажется, потеряла сознание, были не для слабонервных. С трассы ее уносили на руках. "Состояние вялое и подавленное", - прокомментировал врач сборной Норвегии Ларс Кольсруд.

А ведь в спринте уже прозвучал тревожный звоночек. "Ощущение после гонки были такие, словно я пропустила очень тяжелый удар, - жаловалась тогда норвежка. - В глазах были какие-то вспышки, после финиша я не понимала происходящего и не помнила детали забега".

Возможно, проблемы в спринте и пасьюте связаны с кислородным голоданием, ведь биатлонный стадион находится на высоте 1665 метров над уровнем моря. Врачи сборной приняли решение снять Ингрид с эстафеты и масс-старта. "Мое сердце разбито. Вчера у меня был один из лучших гоночных дней. А потом он вдруг стал одним из худших", - с горечью сказала Тандревольд на пресс-конференции.

В сегодняшнем масс-старте норвежку заменит наша Ирина Казакевич, которая накануне взяла серебро в составе эстафетной команды. Когда верстался номер, стало известно, насколько тяжелой была та гонка и для россиянки. На старт спортсменка выходила в день похорон отца.