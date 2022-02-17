Конькобежка Голикова стала четвертой на дистанции 1000 м
Японка Михо Такаги выиграла золотую медаль в конькобежном спорте на дистанции 1000 м на Играх-2022.
В своем забеге она преодолела дистанцию с результатом 1 минута 13,190 секунды. Это новый олимпийский рекорд. Второе место заняла представительница Нидерландов Ютта Лердам, проигравшая 0,64 секунды, бронза у Бриттани Боу из США (+1,42 секунды).
До последнего забега на третьей строчке располагалась россиянка Ангелина Голикова, но в итоге она проиграла американке 0,1 секунды, заняв четвертое место.
Девятый результат показала Дарья Качанова, а Ольга Фаткулина стала лишь 13-й.
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