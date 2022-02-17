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17.02.2022 13:04

Конькобежка Голикова стала четвертой на дистанции 1000 м

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Японка Михо Такаги выиграла золотую медаль в конькобежном спорте на дистанции 1000 м на Играх-2022.

В своем забеге она преодолела дистанцию с результатом 1 минута 13,190 секунды. Это новый олимпийский рекорд. Второе место заняла представительница Нидерландов Ютта Лердам, проигравшая 0,64 секунды, бронза у Бриттани Боу из США (+1,42 секунды).

До последнего забега на третьей строчке располагалась россиянка Ангелина Голикова, но в итоге она проиграла американке 0,1 секунды, заняв четвертое место.

Девятый результат показала Дарья Качанова, а Ольга Фаткулина стала лишь 13-й.

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