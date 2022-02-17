Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
7:05
Хоккей с шайбой
Мужчины. Плей-офф. Первый полуфинал. Финляндия - Словакия
9:00
Керлинг
Мужчины. Плей-офф. Матч за третье место. Канада - США
9:30
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Финальные соревнования
16:00
Хоккей с шайбой
Мужчины. Плей-офф. Второй полуфинал. Россия - Швеция
17.02.2022 20:01

Мы вас любим, наши девчонки

Борьба за медали отняла у фигуристов все силы и нервы. Здесь смешалось все - и радость победы, и горечь поражения. Тем более не будем забывать, что для тройки наших прекрасных фигуристов эта Олимпиада - первая в жизни.

Каковы шансы россиян на успех в матче за выход в финал олимпийского турнира

Каковы шансы россиян на успех в матче за выход в финал олимпийского турнира

Россия в пятницу сыграет со Швецией за право сыграть в финале олимпийского турнира по хоккею. Шведы - лишь второй соперник топ-уровня, с которым нам предстоит сыграть в Пекине. Каковы шансы россиян на успех - в материале "РГ"

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе посвятил золото любимой девушке

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе посвятил золото любимой девушке

Наши фигуристки блестяще выступили на Олимпиаде. Но кто ответит за подножку Камиле Валиевой?

Наши фигуристки блестяще выступили на Олимпиаде. Но кто ответит за подножку Камиле Валиевой?

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Вторая - Александра Трусова, бронза у японки - Каори Сакомото. Камила Валиева стала четвертой - сколько пришлось испытать этой девочке! Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар прокомментировала соревнования

Российские спортсмены завоевали две медали в 13-й день Олимпиады

Российские спортсмены завоевали две медали в 13-й день Олимпиады

Сборная России на Олимпийских играх в тринадцатый соревновательный день завоевала одну золотую и одну серебряную медали. По общему количеству наград российские спортсмены уступают только представителям Норвегии