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7:05
Хоккей с шайбой
Мужчины. Плей-офф. Первый полуфинал. Финляндия - Словакия
9:00
Керлинг
Мужчины. Плей-офф. Матч за третье место. Канада - США
9:30
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Финальные соревнования
16:00
Хоккей с шайбой
Мужчины. Плей-офф. Второй полуфинал. Россия - Швеция
17.02.2022 21:16

Расписание олимпийских трансляций на 18-20 февраля

Текст: Илья Трисвятский
Александр Большунов мечтает стать "королем лыж". Для этого нужно победить в марафоне на 50 километров! Фото: Reuters
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8685)
Александр Большунов мечтает стать "королем лыж". Для этого нужно победить в марафоне на 50 километров! Фото: Reuters Александр Большунов мечтает стать "королем лыж". Для этого нужно победить в марафоне на 50 километров! Фото: Reuters

18 февраля, пятница, Первый

10.00. Биатлон. Женщины. Масс-старт 12,5 км. Прямая трансляция.

13.20 - 17.00. Фигурное катание. Спортивные пары. Короткая программа. Прямая трансляция.

00.00 - 01.05 (в ночь с 18 на 19 февраля). "Дневник Олимпиады".

"Россия 1"

12.00. Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15 км. Прямая трансляция.

16.00. Хоккей с шайбой. Мужчины. Плей-офф. Второй полуфинал. Россия - Швеция. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

7.05. Хоккей с шайбой. Мужчины. Плей-офф. Первый полуфинал. Финляндия - Словакия. Прямая трансляция.

9.30. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Финальные соревнования (9.35). Четвертьфинал (9.55). Полуфинал (10.10). Финал. Прямая трансляция.

11.25. Скоростной бег на коньках. Мужчины. 1000 м. Прямая трансляция.

14.55. Бобслей. Женщины. Экипажи-двойки. Первый заезд (из четырех). Прямая трансляция.

15.45. Керлинг. Женщины. Плей-офф. Полуфинал. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

9.00. Керлинг. Мужчины. Плей-офф. Матч за третье место. Прямая трансляция.

15.00. Керлинг. Женщины. Плей-офф. Полуфинал. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

7.00. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация. Прямая трансляция.

16.25. Бобслей. Женщины. Экипажи-двойки. Второй заезд. Прямая трансляция.

19 февраля, суббота, Первый

16.10. Хоккей с шайбой. Мужчины. Плей-офф. Матч за третье место. Прямая трансляция.

23.45 - 00.45 (в ночь с 19 на 20 февраля). "Дневник Олимпиады".

"Россия 1"

8.55. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км, свободный стиль, масс-старт. Прямая трансляция.

14.00. Фигурное катание. Спортивные пары. Произвольная программа. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

04.25. Бобслей. Мужчины. Экипажи-четверки. Первый заезд (из четырех). Прямая трансляция.

6.00. Бобслей. Мужчины. Экипажи-четверки. Второй заезд. Прямая трансляция.

9.55. Скоростной бег на коньках. Мужчины. Женщины. Масс-старт (10.00). Мужчины. Полуфинал (10.45). Женщины. Полуфинал (11.30). Мужчины. Финал (12.00). Женщины. Финал. Прямая трансляция.

13.05 - 14.50. Перекличка трансляций с олимпийских арен.

14.55. Бобслей. Женщины. Экипажи-двойки. Третий, предпоследний заезд. Прямая трансляция.

16.05. Хоккей с шайбой. Мужчины. Плей-офф. Матч за третье место. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

9.00. Керлинг. Мужчины. Плей-офф. Финал. Прямая трансляция.

15.00. Керлинг. Женщины. Плей-офф. Матч за третье место. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

4.25. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. Финальные соревнования. Прямая трансляция.

5.55. Горные лыжи. Соревнования смешанных команд (6.00). 1/8 финала (6.45). Четвертьфинал (7.15). Полуфинал (7.35). За третье место. Финал. Прямая трансляция.

16.25. Бобслей. Женщины. Экипажи-двойки. Четвертый, финальный заезд. Прямая трансляция.

20 февраля, воскресенье, Первый

7.00. Хоккей с шайбой. Мужчины. Плей-офф. Финал. Прямая трансляция.

9.30. Лыжные гонки. Женщины. 30 км, свободный стиль, масс-старт. Прямая трансляция.

15.00 - 17.00. Церемония торжественного закрытия Олимпиады. Прямая трансляция.

17.00 - 19.10. Итоги Олимпиады. Репортажи, интервью, аналитика, комментарии.

00.00 - 1.00 (в ночь с 20 на 21 февраля). "Дневник Олимпиады".

"Россия 1"

7.00. Фигурное катание. Показательные выступления. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

21.30 - 00.20 (в ночь с 20 на 21 февраля). Итоги Олимпиады. Репортажи, интервью, аналитика, комментарии. Прямой эфир.

"Матч! Игра"

4.00. Керлинг. Женщины. Плей-офф. Финал. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

4.25. Бобслей. Мужчины. Экипажи-четверки. Третий, предпоследний заезд. Прямая трансляция.

6.15. Бобслей. Мужчины. Экипажи-четверки. Четвертый, финальный заезд. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения.

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