В школах Хабаровского края введут уроки спортивной борьбы

В Хабаровском крае запустят пилотный проект "Спортивная борьба в школы". Благодаря ему в образовательных учреждениях могут появиться занятия по борьбе. Школы смогут выбрать подходящий для них формат: уроки физической культуры, внеурочная деятельность или тренировки в системе допобразования.

Реализация проекта будет осуществляться в рамках соглашения правительства региона с Федерацией спортивной борьбы России.

- Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин: "Борьба - один из древнейших видов спорта, традиционный для многих народов России". С ее помощью формируются качества настоящего мужчины, закаляется характер, укрепляется здоровье подростков. И я искренне рад, что теперь эти занятия будут доступны в школах в рамках предмета "физическая культура", - заявил губернатор края Михаил Дегтярев на встрече с президентом ФСБР Михаилом Мамиашвили.

Руководитель федерации в свою очередь отметил, что проекту окажут всестороннюю поддержку, ведь организовать занятость ребят, заинтересовать их спортом и физической культурой - это основная задача общественной организации.

В Хабаровском крае уже идет активное развитие этого вида спорта. В прошлом году был открыт краевой дворец единоборств, где можно заниматься, в том числе, и спортивной борьбой. В регионе проходило первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров. А местные спортсмены успешно выступают на крупнейших мировых соревнованиях.