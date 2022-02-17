Нижегородец Сергей Трофимов вернулся домой с серебром

- Я не ожидал увидеть столько людей в аэропорту! - признался олимпийский призер.

На вопрос об олимпийской гонке он рассказал, что главная сложность - это огромная психологическая нагрузка. "Мы бежали на все деньги, так сказать, и пытались показать максимальный результат за команду, за Родину, за всех нас. Было сложно психологически, это очень важный этап в карьере любого спортсмена. Он не сравнится с кубками, чемпионатами мира, Олимпийские игры - это самое главное", - признался Трофимов.

Самым главным соперником на соревнованиях Сергей назвал… секундомер! "И нам удалось его побороть, поставить олимпийский рекорд!" - поделился спортсмен. Ближайшие три-четыре дня олимпиец проведет дома, а затем отправится на сборы в Коломну, после чего его ждет чемпионат мира по многоборью в норвежском городе Хамар.

Родители Сергея - спортсмены. Вместе с первым тренером Николаем Ермаковым им удалось разглядеть чемпионские задатки в сыне. "Нам все говорят: вы, родители, главные в этой истории, это ваша победа! Мы очень рады и гордимся Сергеем. Дома его ждет праздничный ужин - фирменное мясо и салат", - поделилась мама Ирина Львовна.

Николай Ермаков говорит, что когда смотрел гонку, так переживал, что сам не знает, как остался жив. "Я очень счастлив! Сережа отличается хорошим финишем на последних кругах", - говорит он.

Регион рассмотрит возможность отметить всех нижегородских спортсменов. И медалистов, и тех, которым чуть не хватило до пьедестала. В этом году в Олимпиаде участвует 13 нижегородцев в шести видах спорта.