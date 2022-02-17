Россия гарантировала себе золото в женском одиночном катании

Российская фигуристка завоюет золото на Олимпиаде в Пекине в одиночном катании.

Это стало известно после выступления японки Каори Сакамото, получившей по сумме короткой и произвольной программ 233,13 балла.

Ранее свою программу с пятью четверными прыжками представила россиянка Александра Трусова, набравшая по сумме двух программ 251,73 балла.

Впереди выступление лидеров - Камилы Валиевой и Анны Щербаковой.