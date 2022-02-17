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17.02.2022 16:45

Россия гарантировала себе золото в женском одиночном катании

Текст: Максим Домчев

Российская фигуристка завоюет золото на Олимпиаде в Пекине в одиночном катании.

Это стало известно после выступления японки Каори Сакамото, получившей по сумме короткой и произвольной программ 233,13 балла.

Ранее свою программу с пятью четверными прыжками представила россиянка Александра Трусова, набравшая по сумме двух программ 251,73 балла.

Впереди выступление лидеров - Камилы Валиевой и Анны Щербаковой.

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