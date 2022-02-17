17.02.2022 16:45
Россия гарантировала себе золото в женском одиночном катании
Российская фигуристка завоюет золото на Олимпиаде в Пекине в одиночном катании.
Это стало известно после выступления японки Каори Сакамото, получившей по сумме короткой и произвольной программ 233,13 балла.
Ранее свою программу с пятью четверными прыжками представила россиянка Александра Трусова, набравшая по сумме двух программ 251,73 балла.
Впереди выступление лидеров - Камилы Валиевой и Анны Щербаковой.
Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпиады
Сборная России по хоккею в полуфинале Олимпиады сыграет со Швецией. Это стало известно после того, как скандинавы одержали победу над Канадой со счетом 2:0. Встреча Россия - Швеция состоится 18 февраля. Начало - в 16:10 по московскому времени