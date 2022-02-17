Российские лыжники стали третьими в мужском и женском командных спринтах

Как известно, аппетит приходит в процессе. После золотых эстафет мы ждали успеха и в спринтерских. Тем более, все предпосылки для этого были. Особенно у мужчин.

Напомним, в командном спринте в каждой команде выступают по два человека, которые по несколько раз передают друг другу эстафету. Зрелищная дисциплина вошла в олимпийскую программу в 2006 году на Играх в Турине и сразу стала для наших парней медалоемкой. На всех четырех Олимпиадах российские лыжники в спринтерских эстафетах оказывались на пьедестале. Правда, до "золота" дело никак не доходило.

В Пекине, казалось, пришло время свергнуть королей командного спринта норвежцев. Великолепную форму набрал уже двукратный олимпийский Александр Большунов, а в пару к нему поставили 22-летнего Александра Терентьева, уже успевшего взять в Китае "бронзу" в индивидуальном спринте. Но все предопределили нюансы. И они оказались не в нашу пользу.

Олимпийские соревнования проходили следующим образом: сначала 25 команд были поделены на два полуфинальных забега. Из каждого в решающий проходили по четыре лучших дуэта и два с лучшим временем из числа остальных. Нашим выпало бежать во втором забеге. Расклад изначально неблагоприятный.

- Если бы мы бежали в первом полуфинальном забеге, о "золоте" еще можно было бы задуматься, но когда я увидела, что мы бежим во втором... Там 20 минут между забегами. Невозможно восстановиться за такое время, - рассказала уже потом президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.

Но это еще полбеды. Обычно команды, которые рассчитывают пробиться в финал, бегут в полуфиналах не на полную, чтобы сохранить силы на решающий забег. Но в нашем нашлись те, кто включил максимальные скорости сразу. Остальным пришлось подлаживаться. В итоге забег, в котором участвовали россияне, оказался значительно быстрее предыдущего.

- Весь забег там был нехороший, - продолжала возмущаться Вяльбе. - Некоторые как дураки начинали молотить. Они и выиграли у первого забега 18 секунд (на самом деле 11 - прим. "РГ"), это же ненормально. В итоге те, кто дергались, никуда не попали, а остальные хоть и вышли, но наелись.

Ну и третий момент: наши парни при всех ожиданиях готовы были неоптимально. И тут сказался целый ряд факторов. У Большунова накопилась усталость после предыдущих гонок. У Терентьева завершающая стадия подготовки к Олимпийским играм была скомкана: он даже в Пекин прилетел позже всей команды.

А вот норвежец Эрик Вальнес, отдыхавший две предыдущие гонки, подошел к командному спринту в прекрасном состоянии и за счет этого сумел навязать борьбу Большунову, которому противостоял на своих этапах. Хотя наш план в том и заключался, что Большунов передаст последнюю эстафету Терентьеву с заделом, а тот уже не подпустит к себе Йоханнеса Клебо. Но не сработало.

- В этой компании очень трудно убегать, тем более в горах, - объяснял тренер мужской сборной Юрий Бородавко. - Но было видно, что накопилась усталость в горах и не было свежести в движениях. Вы сами видели, тот же Ийво Нисканен ни разу не лидировал и не показал всего, что он может. Но это все ожидаемо, спортсмены не железные. Они тоже устают. Силы иногда заканчиваются.

Юлия Ступак: Хорошая "бронза". Хотела уехать двукратной олимпийской чемпионкой, но после двух четвертых мест на чемпионатах мира грех выпендриваться

Второе место вырвали финны в составе Ийво Нисканена и Йони Мяки, а наши стали только третьими. Возможно, максималисту Большунову эта "бронза" уже не так интересна, но для 22-летнего Терентьева она, как выразился Бородавко, "хороший аванс для уверенности".

У нашего женского дуэта, Натальи Непряевой и Юлии Ступак золотые перспективы были не такими отчетливыми. Все же в соперницах у них были шведки, считавшиеся безусловными фаворитками командного спринта.

Но у них - всего лишь "серебро". А золотые медали сенсационно достались сборной Германии. Это был такой сюрприз, что Юлия Ступак узнала о победе немок только на церемонии награждения.

- Если честно, даже не знала, что они выиграли, - со смехом призналась Юля в разговоре с журналистами. - Когда подошли к пьедесталу, я у них спросила - вам на вторую ступеньку? Они отвечают: нет. Непряева мне такая: они же выиграли. А я: "Да ладно!" Мы за них очень рады, всегда хорошо с ними общаемся. Но я-то думала, что шведки выиграли.

Что помешало взойти на высшую ступень пьедестала нашим? Опять же усталость. И в первую очередь психологическая. Все-таки победа в эстафете забрала слишком много эмоций.

С другой стороны, нынешней "бронзе" есть все основания радоваться. До сих пор на Олимпийских играх наши девушки брали медали в командном спринте лишь однажды, в Ванкувере-2010. "Конечно, это хорошая "бронза", - согласилась Ступак. "Да, хотели уехать двукратными олимпийскими чемпионками, но после двух четвертых мест на чемпионатах мира грех выпендриваться".

Для Юли эта Олимпиада уже завершилась. И покинет Пекин она с хорошим настроением: "Эти медали перекрывают сезон, который был, наверное, самый сложный в моей карьере. Я стала олимпийской чемпионкой, разве я могла мечтать о чем-то большем?"

А вот у Непряевой шанс стать двукратной олимпийской чемпионкой еще остается. В воскресенье ей бежать 30-километровый марафон.

Днем раньше марафонский забег, только на 50 километров, ждет и мужчин. Там за третье "золото" Пекина будет бороться Александр Большунов.