Сборная Норвегии по лыжному двоеборью завоевала золото Олимпиады

На Олимпийских играх в Пекине Норвегия выиграла командные соревнования в лыжном двоеборье (прыжки с большого трамплина и лыжная эстафета 4х5 км).

Серебро завоевала сборная Германии, бронза у японцев.

Наши спортсмены в командных соревнованиях участия не принимали.

Олимпиада в Пекине закончится 20 февраля.