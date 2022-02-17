17.02.2022 15:37
Сборная Норвегии по лыжному двоеборью завоевала золото Олимпиады
На Олимпийских играх в Пекине Норвегия выиграла командные соревнования в лыжном двоеборье (прыжки с большого трамплина и лыжная эстафета 4х5 км).
Серебро завоевала сборная Германии, бронза у японцев.
Наши спортсмены в командных соревнованиях участия не принимали.
Олимпиада в Пекине закончится 20 февраля.
Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпиады
Сборная России по хоккею в полуфинале Олимпиады сыграет со Швецией. Это стало известно после того, как скандинавы одержали победу над Канадой со счетом 2:0. Встреча Россия - Швеция состоится 18 февраля. Начало - в 16:10 по московскому времени