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17.02.2022 18:52

Щербакова: Я испытала невероятное счастье от своего проката

Текст: Анна Козина (Пекин)
Анна Щербакова. Фото: AP Photo
Анна Щербакова. Фото: AP Photo Анна Щербакова. Фото: AP Photo

Анна Щербакова идеально исполнила свою произвольную программу и завоевала золотую медаль Игр-2022. В общении с журналистами она поделилась своими впечатлениями от выступления.

Фото: AP Photo
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"Во время проката у меня получилось все. Испытываю невероятное счастье от того, что чисто откатала программу. Моей целью было уйти со льда с полным пониманием, что сделала максимум возможного. Уходила со льда невероятно счастливой от того, что смогла это сделать", - сказала она журналистам.

Щербакова отметила, что до сих пор не осознала, что произошло и высказалась о продолжении своей карьеры.

"Я не поняла еще, что произошло, наверное, лучше поразмыслить завтра. У меня есть желание кататься дальше, и я не могу представить себя вне фигурного катания. У меня нет понимания, как будет выглядеть моя карьера, но заканчивать я точно не готова", - сказала чемпионка Пекина.

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