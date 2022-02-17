Щербакова: Я испытала невероятное счастье от своего проката

Анна Щербакова идеально исполнила свою произвольную программу и завоевала золотую медаль Игр-2022. В общении с журналистами она поделилась своими впечатлениями от выступления.

"Во время проката у меня получилось все. Испытываю невероятное счастье от того, что чисто откатала программу. Моей целью было уйти со льда с полным пониманием, что сделала максимум возможного. Уходила со льда невероятно счастливой от того, что смогла это сделать", - сказала она журналистам.

Щербакова отметила, что до сих пор не осознала, что произошло и высказалась о продолжении своей карьеры.

"Я не поняла еще, что произошло, наверное, лучше поразмыслить завтра. У меня есть желание кататься дальше, и я не могу представить себя вне фигурного катания. У меня нет понимания, как будет выглядеть моя карьера, но заканчивать я точно не готова", - сказала чемпионка Пекина.