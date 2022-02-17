Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
10:55
Лыжное двоеборье
Командные соревнования. Первый вид - прыжки с большого трамплина
11:40
Конькобежный спорт
Женщины. 1000 м
13:00
Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
13:55
Лыжное двоеборье
Командные соревнования. Второй, финальный вид - лыжная гонка, эстафета 4х5 км
17.02.2022 10:29

Швейцарка Гизин стала олимпийской чемпионкой в горнолыжной комбинации

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO
Фото: EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO Фото: EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

В четверг у женщин завершились соревнования в комбинации на Олимпиаде. По результатам скоростного спуска и слалома Мишель Гизин показала результат 2 минуты, 25,67 секунды. Четыре года назад в Пхенчхане она также победила в этой дисциплине.

Серебро у еще одной швейцарки Венди Хольденер, третье место заняла представительница Италии Федерика Бриньоне.

Российская горнолыжница Юлия Плешкова замкнула десятку сильнейших.

Неудачу потерпела двукратная олимпийская чемпионка американка Микаэла Шиффрин. Она не смогла закончить свою попытку в слаломе.

Сборная России установила рекорд по числу олимпийских медалей в лыжных гонках
Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпиады

Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпиады

Сборная России по хоккею в полуфинале Олимпиады сыграет со Швецией. Это стало известно после того, как скандинавы одержали победу над Канадой со счетом 2:0. Встреча Россия - Швеция состоится 18 февраля. Начало - в 16:10 по московскому времени

Россия занимает второе место по общему числу медалей на Олимпиаде

Россия занимает второе место по общему числу медалей на Олимпиаде

Российские спортсмены завоевали в среду четыре медали на Олимпийских играх - одно серебро и три бронзы. Всего на данный момент в активе российской сборной 24 медали: четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых

Илья Буров: В моем арсенале есть авантюрный прыжок

Илья Буров: В моем арсенале есть авантюрный прыжок

Илья Буров, завоевавший бронзовую медаль в лыжной акробатике на Олимпиаде, прокомментировал стратегию, которой придерживался в главном финале. "Решили не идти на авантюру и сделать ту программу, которая уже отточена", - отметил он

Юлия Ступак: Это хорошая бронза, грех выпендриваться

Юлия Ступак: Это хорошая бронза, грех выпендриваться

Российская лыжница Юлия Ступак призналась, что ее удивила победа сборной Германии в командном спринте классическим стилем на Олимпийских играх. Она также отметила, что рада бронзе