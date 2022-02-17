Швейцарка Гизин стала олимпийской чемпионкой в горнолыжной комбинации
В четверг у женщин завершились соревнования в комбинации на Олимпиаде. По результатам скоростного спуска и слалома Мишель Гизин показала результат 2 минуты, 25,67 секунды. Четыре года назад в Пхенчхане она также победила в этой дисциплине.
Серебро у еще одной швейцарки Венди Хольденер, третье место заняла представительница Италии Федерика Бриньоне.
Российская горнолыжница Юлия Плешкова замкнула десятку сильнейших.
Неудачу потерпела двукратная олимпийская чемпионка американка Микаэла Шиффрин. Она не смогла закончить свою попытку в слаломе.
Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпиады
Сборная России по хоккею в полуфинале Олимпиады сыграет со Швецией. Это стало известно после того, как скандинавы одержали победу над Канадой со счетом 2:0. Встреча Россия - Швеция состоится 18 февраля. Начало - в 16:10 по московскому времени