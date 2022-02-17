Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
9:45
18 февраля - Биатлон
Женщины. Масс-старт. 12,5 км
11:55
18 февраля - Биатлон
Мужчины. Масс-старт 15 км
13:30
18 февраля - Фигурное катание
Пары. Короткая программа
17.02.2022 18:09

Трусова осталась довольна своим выступлением в произвольной программе

Текст: Анна Козина (Пекин)

Серебряный призер Олимпийский игр Александра Трусова осталась довольна своим выступлением.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Ангелина Голикова: Это Олимпиада, надо всему радоваться

Александра Трусова в произвольной программе сумела первой в истории выполнить пять четверных прыжков. Но этого не хватило для того, чтобы завоевать золотую медаль - она стала второй.

Трусова заметно расстроилась серебру и не смогла сдержать слез. В общении с журналистами она была немногословна.

"Я рада, что сделала пять четверных. Результатом я недовольна, собой довольна", - сказала она.

Трусова также рассказала, почему не смогла сдержать слез.

"Почему я плачу? Я уже три недели нахожусь без мамы и без собак. Поэтому и плачу", - сказала она.

Российские спортсмены завоевали две медали в 13-й день Олимпиады

Российские спортсмены завоевали две медали в 13-й день Олимпиады

Сборная России на Олимпийских играх в тринадцатый соревновательный день завоевала одну золотую и одну серебряную медали. По общему количеству наград российские спортсмены уступают только представителям Норвегии

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, у Александры Трусовой серебро

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, у Александры Трусовой серебро

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. У Александры Трусовой серебро. Камила Валиева не смогла справиться с нервами и осталась вне пределов пьедестала почета

Трусова первой в истории исполнила пять четверных прыжков

Трусова первой в истории исполнила пять четверных прыжков

Российская фигуристка Александра Трусова стала первой в истории фигуристкой, выполнившей на официальных соревнованиях пять четверных прыжков. Ей это удалось в произвольной программе на олимпийском турнире

Президент ОКР выступил с серьезным заявлением

Президент ОКР выступил с серьезным заявлением

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил с заявлением о том, что результат командного турнира фигуристов не подлежит пересмотру. Он добавил, что ОКР будет отстаивать эту позицию в том числе и в Спортивном арбитражном суде