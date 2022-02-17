Трусова осталась довольна своим выступлением в произвольной программе

Серебряный призер Олимпийский игр Александра Трусова осталась довольна своим выступлением.

Александра Трусова в произвольной программе сумела первой в истории выполнить пять четверных прыжков. Но этого не хватило для того, чтобы завоевать золотую медаль - она стала второй.

Трусова заметно расстроилась серебру и не смогла сдержать слез. В общении с журналистами она была немногословна.

"Я рада, что сделала пять четверных. Результатом я недовольна, собой довольна", - сказала она.

Трусова также рассказала, почему не смогла сдержать слез.

"Почему я плачу? Я уже три недели нахожусь без мамы и без собак. Поэтому и плачу", - сказала она.