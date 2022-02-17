Трусова первой в истории исполнила пять четверных прыжков
На олимпийском турнире по фигурному катанию проходят соревнования одиночниц. Первой из россиянок свою произвольную программу представила Александра Трусов, заявившая самую сложную в истории Игр произвольную программу, в которой она исполнила сразу пять четверных прыжков.
Трусова не сумела откатать безошибочно, но с большинством прыжков она справилась. И стала первой в истории, кто выполнил пять четверных, пусть не все из них получились идеально.
За свое выступление она получила 177,12 балла и 251,73 балла по сумме двух программ.
Россиянка пока лидирует, осталось выступить еще трем спортсменкам.
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