Валиева, Щербакова и Трусова провели тренировку перед произвольной программой
В четверг в 13:00 фигуристки-одиночницы начнут соревнования в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Перед важнейшим стартом российские спортсменки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку.
Лидер по итогам короткой программы Валиева успешно исполнила четверной сальхов, каскад четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов, тройной аксель, а попытка исполнения четверного тулупа завершилась неудачно.
Занимающая второе место Анна Щербакова на тренировке исполнила четверной флип в каскаде с тройным тулупом, а Трусова (четвертая позиция) чисто исполнила два четверных - сальхов и тулуп, а вот лутц не получился.
Сборная России по хоккею сыграет со Швецией в полуфинале Олимпиады
Сборная России по хоккею в полуфинале Олимпиады сыграет со Швецией. Это стало известно после того, как скандинавы одержали победу над Канадой со счетом 2:0. Встреча Россия - Швеция состоится 18 февраля. Начало - в 16:10 по московскому времени