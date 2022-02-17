Валиева, Щербакова и Трусова провели тренировку перед произвольной программой

В четверг в 13:00 фигуристки-одиночницы начнут соревнования в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Перед важнейшим стартом российские спортсменки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку.

Лидер по итогам короткой программы Валиева успешно исполнила четверной сальхов, каскад четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов, тройной аксель, а попытка исполнения четверного тулупа завершилась неудачно.

Занимающая второе место Анна Щербакова на тренировке исполнила четверной флип в каскаде с тройным тулупом, а Трусова (четвертая позиция) чисто исполнила два четверных - сальхов и тулуп, а вот лутц не получился.