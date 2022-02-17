Загитова и Медведева поддержали Валиеву после неудачи на Олимпиаде

По итогам произвольной программы фигуристок-одиночник Камила Валиева осталась за чертой призеров. Во время своего выступления 15-летняя спортсменка допустила несколько ошибок, оставшись за чертой призеров.

Поддержали Валиеву олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова и обладательница олимпийского серебра Евгения Медведева.

"Ками, я даже не знаю, что сказать, сколько ты пережила за эти Олимпийские игры. Ты сильная, ты справишься", - написала Загитова в сторис Instagram.

"Я очень рада, что для тебя закончился этот ад. Я очень тебя ценю и люблю и рада, что ты теперь можешь отдохнуть, котенок. Я поздравляю тебя с окончанием Олимпиады и надеюсь, что ты сможешь спокойно жить и дышать", - поддержала в Instagram Валиеву Медведева.

Обе спортсменки также поздравили с победой Анну Щербакову.