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17.02.2022 18:35

Загитова и Медведева поддержали Валиеву после неудачи на Олимпиаде

Текст: Максим Домчев
Камила Валиева. Фото: AP Photo
Камила Валиева. Фото: AP Photo Камила Валиева. Фото: AP Photo

По итогам произвольной программы фигуристок-одиночник Камила Валиева осталась за чертой призеров. Во время своего выступления 15-летняя спортсменка допустила несколько ошибок, оставшись за чертой призеров.

Фото: AP Photo
Трусова осталась довольна своим выступлением в произвольной программе

Поддержали Валиеву олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова и обладательница олимпийского серебра Евгения Медведева.

"Ками, я даже не знаю, что сказать, сколько ты пережила за эти Олимпийские игры. Ты сильная, ты справишься", - написала Загитова в сторис Instagram.

"Я очень рада, что для тебя закончился этот ад. Я очень тебя ценю и люблю и рада, что ты теперь можешь отдохнуть, котенок. Я поздравляю тебя с окончанием Олимпиады и надеюсь, что ты сможешь спокойно жить и дышать", - поддержала в Instagram Валиеву Медведева.

Обе спортсменки также поздравили с победой Анну Щербакову.

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