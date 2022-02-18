Мужской масс-старт по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн
Мужской биатлонный масс-старт станет финальной гонкой в этом виде спорта на Олимпийских играх в Пекине. Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков будут бороться за золото в компании сильнейших биатлонистов планеты.
На этих Играх в активе нашей биатлонной сборной уже было серебро, было три бронзы, а вот золотой медали пока еще не было. Надеемся, что сегодня наконец-то этот пробел будет восполнен.
Удивительно, но никто из тех, кто стоял на подиуме масс-старта на предыдущих Олимпийских играх, сегодня уже не выступает. Тогда тройка призеров выглядела так - француз Мартен Фуркад, немец Симон Шемпп и норвежец Эмиль Хегле Свендсен.
Обратимся к актуальной статистике. 22 января - то есть почти месяц назад - на этапе Кубка мира в масс-старте победил Бенедикт Долль из Германии, а два норвежца - Йоханнес Бе и Стурла Холм Легрейд - стали вторым и третьим соответственно.
Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта по биатлону начнется в 12.00 по московскому времени.
Каковы шансы российских хоккеистов в матче за выход в финал олимпийского турнира
Россия в пятницу сыграет со Швецией за право сыграть в финале олимпийского турнира по хоккею. Шведы - лишь второй соперник топ-уровня, с которым нам предстоит сыграть в Пекине. Каковы шансы россиян на успех - в материале "РГ"
Наши фигуристки блестяще выступили на Олимпиаде. Но кто ответит за подножку Камиле Валиевой?
Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Вторая - Александра Трусова, бронза у японки - Каори Сакомото. Камила Валиева стала четвертой - сколько пришлось испытать этой девочке! Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар прокомментировала соревнования