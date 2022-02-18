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18.02.2022 00:05

Мужской масс-старт по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн

Текст: Анастасия Комарова
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мужской биатлонный масс-старт станет финальной гонкой в этом виде спорта на Олимпийских играх в Пекине. Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков будут бороться за золото в компании сильнейших биатлонистов планеты.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Нвоости
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На этих Играх в активе нашей биатлонной сборной уже было серебро, было три бронзы, а вот золотой медали пока еще не было. Надеемся, что сегодня наконец-то этот пробел будет восполнен.

Удивительно, но никто из тех, кто стоял на подиуме масс-старта на предыдущих Олимпийских играх, сегодня уже не выступает. Тогда тройка призеров выглядела так - француз Мартен Фуркад, немец Симон Шемпп и норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Обратимся к актуальной статистике. 22 января - то есть почти месяц назад - на этапе Кубка мира в масс-старте победил Бенедикт Долль из Германии, а два норвежца - Йоханнес Бе и Стурла Холм Легрейд - стали вторым и третьим соответственно.

Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта по биатлону начнется в 12.00 по московскому времени.

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