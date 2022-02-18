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18.02.2022 16:57

После первого периода счет в матче Россия - Швеция ничейный

Текст: Артур Нанян
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В эти минуты в Пекине завершился первый период полуфинального матча олимпийского хоккейного турнира между Россией и Швецией. Счет на данный момент ничейный - 0:0.

В стартовые 20 минут команды не создали большого числа моментов у чужих ворот. В целом игра шла равная, о чем свидетельствует статистика по броскам в створ - 12:11 в пользу скандинавов. При этом россияне в этом промежутке дважды оставались в меньшинстве после удаления Андрея Чибисова и Владимира Ткачева.

Напомним, что в финале победитель матча россиян со шведами встретится с Финляндией, которая в своем полуфинале обыграла Словакию со счетом 2:0. Решающая встреча турнира запланирована на воскресенье, а днем ранее состоится поединок за бронзовые медали.

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