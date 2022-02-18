Прошла жеребьевка плей-офф волейбольной Лиги чемпионов

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) провела жеребьевку плей-офф мужской и женской Лиги чемпионов. В четвертьфинале борьбу за трофей продолжат пять наших команд.

Мужчины. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Перуджа" (Италия), "Кендзежин-Козле" (Польша) - "Динамо" (Москва), "Тренто" (Италия) - "Берлин" (Германия), "Мачерата" (Чивитанова-Марке, Италия) - "Ястшембски" (Ястшембе-Здруй, Польша).

Женщины. "Динамо-Ак Барс" (Казань) - "Динамо" (Москва), "Локомотив" (Калининградская область) - "Фенербахче" (Стамбул, Турция), "Монца" (Италия) - "Конельяно" (Италия), "Жешув" (Польша) - "Вакифбанк" (Стамбул, Турция).

Первые матчи состоятся 8-10 марта, ответные игры через неделю, 15-17 марта.

Четвертьфиналу предшествовал групповой этап с регламентом, одинаковым для мужских и женских клубов. По два десятка команд были разбиты на пять квартетов. В плей-офф вышли победители всех групп и еще по три участника со вторых мест. Здесь ранжирование осуществлялось по следующим критериям (указаны в порядке значимости): количество побед, число очков, соотношение сетов, соотношение мячей.

В мужском турнире действующий чемпион России столичное "Динамо" показало почти стопроцентный результат - шесть побед, но очков набрало 17 из 18 возможных. Единственный балл был некритично потерян в стартовом туре - 3:2 с польской "Варшавой". Предстоящий соперник "бело-голубых" "Кендзежин-Козле" - действующий обладатель трофея Лиги чемпионов. Эта команда в группе в соперничестве с итальянской "Мачератой", новосибирским "Локомотивом" и словенским "Марибором" одержала четыре победы при двух поражениях и прошла в плей-офф по рейтингу вторых мест. Увы, железнодорожники заняли третье место и выбыли из дальнейшей борьбы.

Питерский "Зенит" также прошел в топ-8 по дополнительным показателям. Команда главного тренера сборной России Туомаса Саммелвуо потерпела три поражения, причем два из них - в спаренном противостоянии с "Берлином" 16-17 февраля. Соперники на берегах Невы сразу провели и перенесенный из Германии матч, и календарную встречу. Оба раза "Зенит" уступил с одинаковым счетом 2:3. Отметим, что за "Берлин" выступает опытный российский связующий, олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Гранкин.

Среди участников мужских четвертьфиналов поражений в турнире, помимо столичного "Динамо", пока не знают польский "Ястшембски", "Берлин" и итальянская "Перуджа", которая и досталась в соперники питерцам. В составе "Перуджи" - американец Мэттью Андерсон и кубинец с польским паспортом Вильфредо Леон. Эти игроки в составе ВК "Зенит-Казань" по четыре раза выигрывали Лигу чемпионов (сезоны 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18).

Казанцы и сейчас бьются за континентальный трофей, но уже второй по значимости - Кубок ЕКВ. Команде из столицы Татарстана 24 февраля и 2 марта предстоит полуфинальное противостояние с итальянским клубом "Монца". Другую пару составили "Скра" (Белхатув, Польша) и "Тур" (Франция).

ГДЕ БУДЕМ СМОТРЕТЬ

19 февраля, суббота

"ТВ Старт"

13.00. "Кузбасс" (Кемерово) - "Динамо" (Москва). Суперлига. Мужчины. Прямая трансляция.

20 февраля, воскресенье

"Матч! Страна"

18.00. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Новосибирск). Суперлига. Мужчины. Прямая трансляция.