Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Швецией

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился со стартовым составом команды на полуфинальный матч Олимпиады против Швеции. Начало встречи - в 16:10 по московскому времени.

Состав звеньев россиян на сегодняшнюю игру выглядит следующим образом.

Первое: защитники: Александр Никишин, Никита Нестеров - нападающие Андрей Чибисов, Вадим Шипачев (капитан), Кирилл Семенов;

Второе: Егор Яковлев, Александр Елесин - Владимир Ткачев, Никита Гусев, Арсений Грицюк;

Третье: Вячеслав Войнов, Сергей Телегин - Павел Карнаухов, Антон Слепышев, Дмитрий Воронков;

Четвертое: Дамир Шарипзянов - Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Артур Каюмов, Сергей Плотников. Вторым голкипером заявлен Тимур Билялов.

Напомним, что первым участником финала хоккейного турнира в Пекине стала Финляндия, обыгравшая Словакию со счетом 2:0.