Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Швецией
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился со стартовым составом команды на полуфинальный матч Олимпиады против Швеции. Начало встречи - в 16:10 по московскому времени.
Состав звеньев россиян на сегодняшнюю игру выглядит следующим образом.
Первое: защитники: Александр Никишин, Никита Нестеров - нападающие Андрей Чибисов, Вадим Шипачев (капитан), Кирилл Семенов;
Второе: Егор Яковлев, Александр Елесин - Владимир Ткачев, Никита Гусев, Арсений Грицюк;
Третье: Вячеслав Войнов, Сергей Телегин - Павел Карнаухов, Антон Слепышев, Дмитрий Воронков;
Четвертое: Дамир Шарипзянов - Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Артур Каюмов, Сергей Плотников. Вторым голкипером заявлен Тимур Билялов.
Напомним, что первым участником финала хоккейного турнира в Пекине стала Финляндия, обыгравшая Словакию со счетом 2:0.
Состав на полуфинал! В 16:10 по мск включайте «Россию 1» и смотрите игру ✊#Beijing2022 pic.twitter.com/YGPiBiPPb4— Хоккей России (@russiahockey) February 18, 2022
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