Алдошкин стал пятым в конькобежном масс-старте на Олимпиаде в Пекине

Российский конькобежец Даниил Алдошкин стал пятым в финале масс-старта в соревнованиях по конькобежному спорту.

Победу в этом виде программы одержал представитель Бельгии Барт Свингс. На финишной прямой он сумел опередить всех конкурентов.

Второе место занял представитель Южной Кореи Чхун Чжэ Вону. Бронзовую медаль завоевал его соотечественник Ли Сын Хун.

Российский конькобежец Даниил Алдошкин в решающем забеге показал пятый результат. Другой представитель России Руслан Захаров не финишировал в полуфинале после падения.