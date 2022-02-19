Две шайбы и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Нэшвилл"

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников признан первой звездой матча против "Нэшвилла", в котором его команда победила со счетом 5:3.

Хоккеисты "Каролины" открыли счет в середине первого периода после броска Брэйди Шея. После перерыва закрепил успех партнера Йеспери Котканиеми, но Люк Кунин сумел размочить счет. А за секунду до второго перерыва "Каролина" сделала счет 3:1. Защитник Джейкоб Славин поразил ворота "хищников" после паса Андрея Свечникова.

В заключительной 20-минутке россиянин в очередной раз напомнил о своих снайперских качествах. Свечников замкнул передачу на дальней штанге при игре в большинстве - 4:1.

"Нэшвилл" усилиями Филипа Форсберга и Таннера Жанно сократили отставание до минимума. Но все тот же Свечников установил окончательный результат - 5:3.

Россиянин в итоге был признан первой звездой встречи.