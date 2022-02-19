Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебро Олимпиады
Сегодня хозяева льда допустили небольшую помарку на параллельном прыжке (партнерша приземлилась на две ноги), но смогли сохранить лидерство после короткой программы, набрав 155,47 балла за произвольный прокат и 239,88 в сумме за два выступления.
Тарасова и Морозов чисто откатали обе программы, получив сегодня 155,00 и 239,25 балла соответственно.
Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина - Александр Галлямов, которые уже завоевали на Ирах-2022 командное золото, заняли третье место (154,95 и 237,71).
Еще одна российская пара, чемпионы Европы Александра Бойкова - Дмитрий Козловский в обеих программах допустили помарки на выбросах и остались четвертыми (141,91 и 220,50).
Напомним, что Суй Вэньцзин - Хань Цун на Олимпиаде в Пхенчхане были вторыми, уступив немецкому дуэту Алена Савченко - Бруно Массо. Евгения Тарасова - Владимир Морозов в 2018 году были одними из претендентов на награды, но из-за двух ошибок Жени в произволке остались с деревянной медалью.
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