Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебро Олимпиады

Серебряные призеры Пхенчхана в командных соревнованиях, призеры чемпионатов мира и чемпионы Европы Евгения Тарасова - Владимир Морозов после неудачи в личном турнире Игр-2018 на Олимпиаде-2022 в Пекине поднялись на вторую строчку пьедестала. Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина - Александр Галлямов стали бронзовыми призерами. Победу одержали китайцы Суй Вэньцзин - Хань Цун.

Сегодня хозяева льда допустили небольшую помарку на параллельном прыжке (партнерша приземлилась на две ноги), но смогли сохранить лидерство после короткой программы, набрав 155,47 балла за произвольный прокат и 239,88 в сумме за два выступления.

Тарасова и Морозов чисто откатали обе программы, получив сегодня 155,00 и 239,25 балла соответственно.

Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина - Александр Галлямов, которые уже завоевали на Ирах-2022 командное золото, заняли третье место (154,95 и 237,71).

Еще одна российская пара, чемпионы Европы Александра Бойкова - Дмитрий Козловский в обеих программах допустили помарки на выбросах и остались четвертыми (141,91 и 220,50).

Напомним, что Суй Вэньцзин - Хань Цун на Олимпиаде в Пхенчхане были вторыми, уступив немецкому дуэту Алена Савченко - Бруно Массо. Евгения Тарасова - Владимир Морозов в 2018 году были одними из претендентов на награды, но из-за двух ошибок Жени в произволке остались с деревянной медалью.