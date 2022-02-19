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19.02.2022 08:13

Финляндия - Россия: Путь к олимпийскому финалу, история встреч, где смотреть

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Фото: AP Photo/Matt Slocum
Фото: AP Photo/Matt Slocum Фото: AP Photo/Matt Slocum
В воскресенье, 20 февраля, сборная России сыграет с Финляндией в финале олимпийского хоккейного турнира. После поражения в полуфинале ЧМ-2019 от финнов на тот момент главный тренер нашей национальной команды Илья Воробьев сказал, что российская сборная никогда не будет играть как финская. Но только ленивый не подметил, что "красная машина" образца Пекина-2022 переняла ключевые финские принципы. Приоритет системности над креативом, акцент на оборонительные действия. Хотя сам Жамнов с этим не согласился: "Нет, мы не как финны. Мы стараемся больше контролировать шайбу, больше играть в атаку". Завтра будет наилучшая возможность выяснить, так ли похожи наши с финнами идеологии и чья эффективней.

Как выступили на предыдущей Олимпиаде

Сборная России выиграла золото, одолев немцев в зубодробительном по сюжету финале со счетом 4:3. Финны выбыли на стадии четветьфинала уступив будущим бронзовым призерам Олимпиады канадцам - 0:1.

Путь к финалу

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
В матчах России и Швеции на Олимпиадах всегда определялся чемпион

Сборная России в группе "В" одержала две трудные победы: над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0). Кроме того, было поражение от чехов в овертайме - 5:6. Несмотря на это, наши заняли первое место в квартете и вышли в четвертьфинал напрямую, где снова не без труда справились с Данией - 3:1. Еще более валидольным получился полуфинальный матч со шведами, в котором все решалось в серии буллитов. Победный для нашей сборной бросок исполнил 20-летний Арсений Грицюк.

Сборная Финляндии на групповом этапе добилась побед во всех трех матчах. В стартовой встрече были повержены словаки - 6:2, затем Латвия - 3:1. В заключительном матче группы финны одолели в овертайме шведов - 4:3, хотя по ходу встречи уступали 0:3. В четвертьфинале Суоми не испытали проблем со Швейцарией - 5:1, а в полуфинале снова сломили сопротивление Словакии - 2:0.

Капитаны

Вадим Шипачев - Валтерри Филпулла

Голкиперы

Иван Федотов (94,41% отраженных бросков, 1,53 пропущенных шайб в среднем за матч) - Хари Сятери (96,52%, 1,00)

Бомбардиры

Никита Гусев: 5 матчей, 5 (0 шайб + 5 передач) очков.

Сакари Маннинен: 5 матчей, 7 (4+3) очков.

История встреч

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Арсений Грицюк: Я виноват в первом пропущенном голе, очень хотел это исправить

До сих пор считалось, что стилистически сборная Финляндия - самый неудобный соперник для сборной России. Вязкий, закрытый, а главное, системный хоккей финнов регулярно оказывается камнем преткновения для наших хоккеистов.

Если взять последние пять чемпионатов мира, наши дважды играли с финнами в 1/2 финала (2016, 2019) и оба раза уступили. Статистика встреч с Суоми в рамках олимпийских турниров еще более показательна. Семь очных матчей и только две победы россиян. Из самого болезненного: поражения в полуфинале Турина-2006 и в 1/4 финала домашней Олимпиады-2014 в Сочи.

Букмекеры

Россия 1,97

Финляндия 1,84

Что говорят

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев: "Это будет очень плотная игра с точки зрения защитных построений. Встретятся две команды, которые первоочередное внимание уделяют обороне своих ворот. Но у них есть и мастеровитые игроки в атаке. Если у них появятся шансы, они их используют. Голов будет немного, но это будет хороший финал".

Где смотреть

20 февраля, воскресенье

Первый канал

07:00. Россия - Финляндия. Прямая трансляция

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