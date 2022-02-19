Финляндия - Россия: Путь к олимпийскому финалу, история встреч, где смотреть
Как выступили на предыдущей Олимпиаде
Сборная России выиграла золото, одолев немцев в зубодробительном по сюжету финале со счетом 4:3. Финны выбыли на стадии четветьфинала уступив будущим бронзовым призерам Олимпиады канадцам - 0:1.
Путь к финалу
Сборная России в группе "В" одержала две трудные победы: над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0). Кроме того, было поражение от чехов в овертайме - 5:6. Несмотря на это, наши заняли первое место в квартете и вышли в четвертьфинал напрямую, где снова не без труда справились с Данией - 3:1. Еще более валидольным получился полуфинальный матч со шведами, в котором все решалось в серии буллитов. Победный для нашей сборной бросок исполнил 20-летний Арсений Грицюк.
Сборная Финляндии на групповом этапе добилась побед во всех трех матчах. В стартовой встрече были повержены словаки - 6:2, затем Латвия - 3:1. В заключительном матче группы финны одолели в овертайме шведов - 4:3, хотя по ходу встречи уступали 0:3. В четвертьфинале Суоми не испытали проблем со Швейцарией - 5:1, а в полуфинале снова сломили сопротивление Словакии - 2:0.
Капитаны
Вадим Шипачев - Валтерри Филпулла
Голкиперы
Иван Федотов (94,41% отраженных бросков, 1,53 пропущенных шайб в среднем за матч) - Хари Сятери (96,52%, 1,00)
Бомбардиры
Никита Гусев: 5 матчей, 5 (0 шайб + 5 передач) очков.
Сакари Маннинен: 5 матчей, 7 (4+3) очков.
История встреч
До сих пор считалось, что стилистически сборная Финляндия - самый неудобный соперник для сборной России. Вязкий, закрытый, а главное, системный хоккей финнов регулярно оказывается камнем преткновения для наших хоккеистов.
Если взять последние пять чемпионатов мира, наши дважды играли с финнами в 1/2 финала (2016, 2019) и оба раза уступили. Статистика встреч с Суоми в рамках олимпийских турниров еще более показательна. Семь очных матчей и только две победы россиян. Из самого болезненного: поражения в полуфинале Турина-2006 и в 1/4 финала домашней Олимпиады-2014 в Сочи.
Букмекеры
Россия 1,97
Финляндия 1,84
Что говорят
Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев: "Это будет очень плотная игра с точки зрения защитных построений. Встретятся две команды, которые первоочередное внимание уделяют обороне своих ворот. Но у них есть и мастеровитые игроки в атаке. Если у них появятся шансы, они их используют. Голов будет немного, но это будет хороший финал".
20 февраля, воскресенье
Первый канал
07:00. Россия - Финляндия. Прямая трансляция
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