Глава ОКР Поздняков назвал Большунова "королем лыж"
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал победу Александра Большунова в усеченном марафоне с масс-стартом.
"Сегодня мы все стали свидетелями того, что Большунов - король лыж. А Вяльбе - королева лыж", - приводит РИА Новости слова Позднякова.
Также президент ОКР рассказал о том, как проходили консультации по поводу сокращения дистанции марафона с 50 до 28,4 км.
"Мы консультировались с нашими юристами, насколько это соответствует правилам. Но после того, как Вяльбе сказала, что нашим все равно, на какой дистанции выигрывать, мы придержали этот аргумент", - отметил Поздняков.
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