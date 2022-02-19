Глава ОКР Поздняков назвал Большунова "королем лыж"

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал победу Александра Большунова в усеченном марафоне с масс-стартом.

"Сегодня мы все стали свидетелями того, что Большунов - король лыж. А Вяльбе - королева лыж", - приводит РИА Новости слова Позднякова.

Также президент ОКР рассказал о том, как проходили консультации по поводу сокращения дистанции марафона с 50 до 28,4 км.

"Мы консультировались с нашими юристами, насколько это соответствует правилам. Но после того, как Вяльбе сказала, что нашим все равно, на какой дистанции выигрывать, мы придержали этот аргумент", - отметил Поздняков.