Голландская конькобежка Схаутен выиграла третье золото на Олимпиаде в Пекине
Представительница Нидерландов Ирен Схаутен стала трехкратной олимпийской чемпионкой. В предпоследний день Игр в Пекине она выиграла золотую медаль в масс-старте. До этого она стала лучшей на дистанциях 3000 м и 5000 м. Кроме того, на ее счету бронза в командной гонке.
Второй в финале финишировала канадка Ивани Блонден, на третьем месте - Франческа Лоллобриджида из Италии.
В финальном забеге принимала участие россиянка Елизавета Голубева. Она не смогла финишировать из-за падения на предпоследнем круге.
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