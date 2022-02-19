Голландская конькобежка Схаутен выиграла третье золото на Олимпиаде в Пекине

Представительница Нидерландов Ирен Схаутен стала трехкратной олимпийской чемпионкой. В предпоследний день Игр в Пекине она выиграла золотую медаль в масс-старте. До этого она стала лучшей на дистанциях 3000 м и 5000 м. Кроме того, на ее счету бронза в командной гонке.

Второй в финале финишировала канадка Ивани Блонден, на третьем месте - Франческа Лоллобриджида из Италии.

В финальном забеге принимала участие россиянка Елизавета Голубева. Она не смогла финишировать из-за падения на предпоследнем круге.