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19.02.2022 07:09
Рубрика: Спорт

Капризов забросил 50-ю шайбу в НХЛ

Текст: Максим Домчев
50-я в карьере шайба российского форварда "Миннесоты" Кирилла Капризова не спасла его команду от поражения в матче против "Флориды".
Фото: David Berding / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: David Berding / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: David Berding / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота" на своей площадке принимала "Флориду". Кириллу Капризову противостоял голкипер "пантер" Сергей Бобровский.

Счет в матче был открыт на восьмой минуте встречи. При игре в большинстве защитник Джаред Спюржон диагональной передачей нашел Капризова, которому оставалось только попасть с острого угла в ворота. И он с этой задачей справился.

Шайба в ворота Бобровского стала для Капризова 50-й в заокеанской карьере.

"Флорида" сумела перехватить инициативу и шесть раз поражала ворота "дикарей". Героем в составе гостей стал Мэйсон Марчмент, оформивший хет-трик. По разу отличились Энтони Дюклер, Аарон Экблад и Картер Вараге.

"Миннесота" смогла ответить на это лишь голом Матча Цукарелло, которому ассистрировал Капризов.

На счету российского нападающего "Миннесоты" после этого матча стало 61 очко - 23 заброшенных шайбы и 38 голевых передач.

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