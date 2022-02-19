Капризов забросил 50-ю шайбу в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота" на своей площадке принимала "Флориду". Кириллу Капризову противостоял голкипер "пантер" Сергей Бобровский.
Счет в матче был открыт на восьмой минуте встречи. При игре в большинстве защитник Джаред Спюржон диагональной передачей нашел Капризова, которому оставалось только попасть с острого угла в ворота. И он с этой задачей справился.
Jared Spurgeon's shot-pass to Kirill Kaprizov. 😳— NHL (@NHL) February 19, 2022
📺: @ESPNPlus ➡️ https://t.co/CLqyKVUD2q pic.twitter.com/ohERgnJwZz
Шайба в ворота Бобровского стала для Капризова 50-й в заокеанской карьере.
"Флорида" сумела перехватить инициативу и шесть раз поражала ворота "дикарей". Героем в составе гостей стал Мэйсон Марчмент, оформивший хет-трик. По разу отличились Энтони Дюклер, Аарон Экблад и Картер Вараге.
"Миннесота" смогла ответить на это лишь голом Матча Цукарелло, которому ассистрировал Капризов.
На счету российского нападающего "Миннесоты" после этого матча стало 61 очко - 23 заброшенных шайбы и 38 голевых передач.