19.02.2022 10:45
Конькобежец Алдошкин вышел в финал масс-старта на Олимпиаде
Российский конькобежец Даниил Алдошкин примет участие в финале масс-старта на Олимпийских играх в Пекине. В своем полуфинальном забеге он занял пятое место.
За выход в финал также боролся Руслан Захаров, но, к сожалению, он не смог финишировать, завершив гонку после пятого круга.
Финал в масс-старте состоится сегодня в 11.30 по московскому времени. Олимпийская чемпионка у женщин в этом же виде программы определится также в субботу.
Олимпийские игры в Пекине завершатся в воскресенье, 20 февраля.
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