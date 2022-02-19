Конькобежец Алдошкин вышел в финал масс-старта на Олимпиаде

Российский конькобежец Даниил Алдошкин примет участие в финале масс-старта на Олимпийских играх в Пекине. В своем полуфинальном забеге он занял пятое место.

За выход в финал также боролся Руслан Захаров, но, к сожалению, он не смог финишировать, завершив гонку после пятого круга.

Финал в масс-старте состоится сегодня в 11.30 по московскому времени. Олимпийская чемпионка у женщин в этом же виде программы определится также в субботу.

Олимпийские игры в Пекине завершатся в воскресенье, 20 февраля.