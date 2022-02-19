Новозеландец Портеус выиграл золото в хафпайпе на Олимпиаде в Пекине
Фристайлист Нико Портеус принес Новой Зеландии второе золото на Олимпийских играх 2022 года.
В субботу первыми в борьбу за медали Игр в Пекине вступили фристайлисты. Им предстояло по итогам трех попыток определить сильнейшего.
Золотую медаль завоевал представитель Новой Зеландии Нико Портеус. В своей лучшей попытке он смог набрать 93,00 балла.
Серебро и бронза - у американцев. Вторым с результатом 90,75 балла стал Дэвид Уайз, третьим - Алекс Феррейра - 86,75 балла.
Российские спортсмены в этом виде программы не выступали.
Пара Тарасова - Морозов занимает второе место после короткой программы на ОИ
Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат среди трех российских спортивных пар по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Фигуристы набрали за свой прокат 84,25 балла, совсем немного уступив основным соперникам - китайскому дуэту Суй Вэньцзин - Хань Цун