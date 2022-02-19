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19.02.2022 06:18

Новозеландец Портеус выиграл золото в хафпайпе на Олимпиаде в Пекине

Текст: Максим Домчев
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Фристайлист Нико Портеус принес Новой Зеландии второе золото на Олимпийских играх 2022 года.

В субботу первыми в борьбу за медали Игр в Пекине вступили фристайлисты. Им предстояло по итогам трех попыток определить сильнейшего.

Золотую медаль завоевал представитель Новой Зеландии Нико Портеус. В своей лучшей попытке он смог набрать 93,00 балла.

Серебро и бронза - у американцев. Вторым с результатом 90,75 балла стал Дэвид Уайз, третьим - Алекс Феррейра - 86,75 балла.

Российские спортсмены в этом виде программы не выступали.

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