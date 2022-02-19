Путин поздравил Большунова с 3 завоеванными золотыми медалями на ОИ

Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с тремя завоеванными золотыми медалями на XXIV Олимпийских зимних играх. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Большунов в субботу в заключительной мужской гонке выиграл третью золотую медаль на Играх. Он установил новый рекорд по числу завоеванных наград среди представителей этого вида спорта.

"Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с еще одной победой. Вы триумфально выступили в Пекине, в условиях сильнейшей конкуренции завоевали три олимпийских золота. Отличная подготовка, характер и воля, точный расчет сил помогли Вам стать бесспорным лидером в лыжных гонках на XXIV Олимпийских зимних играх, внести поистине выдающийся личный вклад в "копилку" нашей сборной", - говорится в телеграмме.

Президент пожелал спортсмену новых успехов и всего самого доброго.