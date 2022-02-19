Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
14:00
Фигурное катание
Спортивные пары. Произвольная программа
15:00
Керлинг
Женщины. Плей-офф. Матч за третье место. Швеция - Швейцария
16:10
Хоккей с шайбой
Мужчины. Плей-офф. Матч за третье место. Швеция - Словакия
16:25
Бобслей
Женщины. Экипажи-двойки. Четвертый, финальный заезд
19.02.2022 14:00

Путин поздравил Большунова с 3 завоеванными золотыми медалями на ОИ

Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с тремя завоеванными золотыми медалями на XXIV Олимпийских зимних играх. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Большунов: Великим себя не считаю. Я король лыж? Это у вас надо спросить

Большунов в субботу в заключительной мужской гонке выиграл третью золотую медаль на Играх. Он установил новый рекорд по числу завоеванных наград среди представителей этого вида спорта.

"Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с еще одной победой. Вы триумфально выступили в Пекине, в условиях сильнейшей конкуренции завоевали три олимпийских золота. Отличная подготовка, характер и воля, точный расчет сил помогли Вам стать бесспорным лидером в лыжных гонках на XXIV Олимпийских зимних играх, внести поистине выдающийся личный вклад в "копилку" нашей сборной", - говорится в телеграмме.

Президент пожелал спортсмену новых успехов и всего самого доброго.

Большунов: Великим себя не считаю. Я король лыж? Это у вас надо спросить

Большунов: Великим себя не считаю. Я король лыж? Это у вас надо спросить

Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после третьей победы на Олимпиаде в Пекине. "Чувства грандиозные. Можете называть меня как хотите, но я себя великим не считаю. Хочу сказать большое спасибо китайской земле, что она меня так приняла", - сказал он

Большунов установил рекорд по числу медалей на одной Олимпиаде среди лыжников

Большунов установил рекорд по числу медалей на одной Олимпиаде среди лыжников

Александр Большунов установил рекорд по количеству медалей на одних Олимпийских играх среди лыжников-мужчин. Россиянин завоевал в Пекине пять наград: три золотые, а также по одной серебряной и бронзовой

Большунов выиграл третье золото Олимпиады в Пекине

Большунов выиграл третье золото Олимпиады в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Иван Якимушкин стал обладателем серебряной медали. Тройку призеров замкнул норвежец Симен Крюгер

Финляндия - Россия: Путь к олимпийскому финалу, история встреч, где смотреть

Финляндия - Россия: Путь к олимпийскому финалу, история встреч, где смотреть

В воскресенье, 20 февраля, сборная России сыграет с Финляндией в финале олимпийского хоккейного турнира. "РГ" подробно рассказывает о предыстории этого противостояния, о том, какой путь прошли команды к этому матчу, и где его можно посмотреть