Путин поздравил Большунова с 3 завоеванными золотыми медалями на ОИ
Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с тремя завоеванными золотыми медалями на XXIV Олимпийских зимних играх. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Большунов в субботу в заключительной мужской гонке выиграл третью золотую медаль на Играх. Он установил новый рекорд по числу завоеванных наград среди представителей этого вида спорта.
"Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с еще одной победой. Вы триумфально выступили в Пекине, в условиях сильнейшей конкуренции завоевали три олимпийских золота. Отличная подготовка, характер и воля, точный расчет сил помогли Вам стать бесспорным лидером в лыжных гонках на XXIV Олимпийских зимних играх, внести поистине выдающийся личный вклад в "копилку" нашей сборной", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал спортсмену новых успехов и всего самого доброго.
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